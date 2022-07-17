https://arabic.sputniknews.com/20220717/الحوثي-تم-التعامل-مع-بايدن-على-أنه-هو-الذي-يقود-البشرية-وهو-أعلن-بصراحة-انتماءه-للصهيونية-1065188268.html

الحوثي: تم التعامل مع بايدن على أنه هو الذي يقود البشرية وهو أعلن بصراحة انتماءه للصهيونية

الحوثي: تم التعامل مع بايدن على أنه هو الذي يقود البشرية وهو أعلن بصراحة انتماءه للصهيونية

قال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل في هذه الأيام إلى المنطقة ليتعامل معه الجميع على أنه هو... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T15:12+0000

2022-07-17T15:12+0000

2022-07-17T15:12+0000

جو بايدن

أخبار إسرائيل اليوم

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/71/1028077134_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_4bde05b48db6676101f765b28295c38d.jpg

وأوضح الحوثي، في كلمة له نقلتها قناة "المسيرة"، أن "المنافقين يريدون ربط الأمة بالصهاينة عبر عناوين براقة مثل اتفاقيات العار تحت مسمى اتفاقيات إبراهام"، مؤكدا أن "التكفيريين أداة من أدوات الصهيونية لاستهداف الأمة".ولفت إلى أنهم "اتجهوا إلى إضلال الأمة في مسألة من أهم المسائل، وهو في تحديد من هو العدو ومن هو الصديق"، متابعاً، أنهم "جعلوا من العدو الرئيسي للأمة هو من يعادي إسرائيل، فجعلوا أمريكا وإسرائيل هم من يحددون للأمة من هو العدو".وأشار الحوثي إلى أن "الأنظمة العميلة، عملت على تضليل الأمة، وقدمت اليهود كمن يجب أن تتقبل الأمة قيادتهم وتعادي من يعاديهم"، معتبراً أن "تيار النفاق جعل العدو الرئيسي للأمة من تجعله إسرائيل عدواً لها، وهذا انحراف خطر جدا".وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إسرائيل وفلسطين، والسعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/الحوثي-يرد-على-تصريحات-بايدن-حول-الهدنة-في-اليمن-قرارنا-بأيدينا-وأنتم-تعلمون-ذلك-1065139640.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية