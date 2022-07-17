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السودان يعلن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات القبلية إلى 33
السودان يعلن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات القبلية إلى 33
أعلنت السلطات الصحية في السودان ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية بولاية النيل الأزرق في جنوب شرق البلاد إلى 33 قتيلا و108 مصابين. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:23+0000
2022-07-17T06:23+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة السودانية، السبت، عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.وذكر البيان أن التقارير الواردة من ولاية النيل الأزرق تفيد بأن إجمالي الوفيات بلغ 33 حالة و108 إصابات بينها 5 تم تحويلها لخارج الولاية.وأفاد البيان أن الوزارة استجابت سريعا للأحداث بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية لتوفير كل المعينات الطبية.من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس السبت وصول مصابين إلى مستشفيات ولاية النيل الأزرق جراء تجدد الاشتباكات القبلية في الولاية.وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، في مواجهات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن في وقت لاحق من مساء السبت حظر التجوال في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن​​​​​.
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أخبار السودان اليوم

السودان يعلن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات القبلية إلى 33

06:23 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYمشاهد من محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم
مشاهد من محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت السلطات الصحية في السودان ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية بولاية النيل الأزرق في جنوب شرق البلاد إلى 33 قتيلا و108 مصابين.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة السودانية، السبت، عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.
وذكر البيان أن التقارير الواردة من ولاية النيل الأزرق تفيد بأن إجمالي الوفيات بلغ 33 حالة و108 إصابات بينها 5 تم تحويلها لخارج الولاية.
وأفاد البيان أن الوزارة استجابت سريعا للأحداث بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية لتوفير كل المعينات الطبية.
من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس السبت وصول مصابين إلى مستشفيات ولاية النيل الأزرق جراء تجدد الاشتباكات القبلية في الولاية.
وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، في مواجهات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن في وقت لاحق من مساء السبت حظر التجوال في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن​​​​​.
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