https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html

بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

اختلف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المملكة العربية السعودية في روايتهما للمناقشات التي جرت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مقتل الصحفي السعودي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T10:38+0000

2022-07-17T10:38+0000

2022-07-17T10:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية

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جاء ذلك في رده على الصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض من أول رحلة له في الشرق الأوسط كرئيس لأمريكا.ووفقا لـ"رويترز"، اعترض بايدن على رواية وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بأنه لم يسمع بايدن يلوم محمد بن سلمان على مقتل خاشقجي.وردا على سؤال عما إذا كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يقول الحقيقة في سرد ​​الحديث الذي دار بين بايدن وولي العهد، قال الرئيس الأمريكي: "لا".وأضاف بايدن عندما سُئل عما إذا كان "نادما" على مصافحة القبضة مع محمد بن سلمان: "لماذا لا تتحدثون يا رفاق عن شيء مهم".وكان الجبير الذي كان حاضرا الاجتماع قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي أبلغ بايدن أن المملكة تصرفت لمنع تكرار أخطاء مثل مقتل خاشقجي وأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.وقال إنه لم يسمع بايدن يقول لولي العهد إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي، مؤكدا أنه "لم يسمع هذه العبارة بالذات". وذكر أن النقاش حول خاشقجي حدث قبل الاجتماع الرسمي "بطريقة غير رسمية".

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجبير-لـفوكس-نيوز-هذه-العبارة-تحديدا-لم-أسمعها-من-بايدن-1065169044.html

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