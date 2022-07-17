https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html
بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
اختلف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المملكة العربية السعودية في روايتهما للمناقشات التي جرت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مقتل الصحفي السعودي... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:38+0000
2022-07-17T10:38+0000
2022-07-17T10:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
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جاء ذلك في رده على الصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض من أول رحلة له في الشرق الأوسط كرئيس لأمريكا.ووفقا لـ"رويترز"، اعترض بايدن على رواية وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بأنه لم يسمع بايدن يلوم محمد بن سلمان على مقتل خاشقجي.وردا على سؤال عما إذا كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يقول الحقيقة في سرد الحديث الذي دار بين بايدن وولي العهد، قال الرئيس الأمريكي: "لا".وأضاف بايدن عندما سُئل عما إذا كان "نادما" على مصافحة القبضة مع محمد بن سلمان: "لماذا لا تتحدثون يا رفاق عن شيء مهم".وكان الجبير الذي كان حاضرا الاجتماع قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي أبلغ بايدن أن المملكة تصرفت لمنع تكرار أخطاء مثل مقتل خاشقجي وأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.وقال إنه لم يسمع بايدن يقول لولي العهد إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي، مؤكدا أنه "لم يسمع هذه العبارة بالذات". وذكر أن النقاش حول خاشقجي حدث قبل الاجتماع الرسمي "بطريقة غير رسمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجبير-لـفوكس-نيوز-هذه-العبارة-تحديدا-لم-أسمعها-من-بايدن-1065169044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
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اختلف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المملكة العربية السعودية في روايتهما للمناقشات التي جرت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهي مسألة تعتبر نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
جاء ذلك في رده على الصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض من أول رحلة له في الشرق الأوسط كرئيس لأمريكا.
ووفقا لـ"رويترز"، اعترض بايدن
على رواية وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بأنه لم يسمع بايدن يلوم محمد بن سلمان على مقتل خاشقجي.
وردا على سؤال عما إذا كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يقول الحقيقة في سرد الحديث الذي دار بين بايدن وولي العهد، قال الرئيس الأمريكي: "لا".
وأضاف بايدن عندما سُئل عما إذا كان "نادما" على مصافحة القبضة مع محمد بن سلمان: "لماذا لا تتحدثون يا رفاق عن شيء مهم".
وكان الجبير
الذي كان حاضرا الاجتماع قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي أبلغ بايدن أن المملكة تصرفت لمنع تكرار أخطاء مثل مقتل خاشقجي وأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.
وقال إنه لم يسمع بايدن يقول لولي العهد إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي، مؤكدا أنه "لم يسمع هذه العبارة بالذات".
وذكر أن النقاش حول خاشقجي حدث قبل الاجتماع الرسمي "بطريقة غير رسمية".