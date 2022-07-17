https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجبير-لـفوكس-نيوز-هذه-العبارة-تحديدا-لم-أسمعها-من-بايدن-1065169044.html

الجبير لـ"فوكس نيوز": هذه العبارة تحديدا لم أسمعها من بايدن

الجبير لـ"فوكس نيوز": هذه العبارة تحديدا لم أسمعها من بايدن

أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه هو المسؤول عن مقتل جمال... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T06:25+0000

2022-07-17T06:25+0000

2022-07-17T06:25+0000

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

خاشقجي

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وفي تصريح لـ "فوكس نيوز"، أوضح الجبير أنه لم يسمع بايدن يخبر ولي العهد باعتقاده أنه مسؤول عن مقتل خاشقجي، قائلا: "لم أسمع هذه العبارة بالذات".وقد تم الكشف عن تفاصيل مقابلة الجبير مع مراسل فوكس نيوز لأول مرة من قبل مراسلة البيت الأبيض جاكي هاينريش عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت متأخر من مساء يوم السبت.وقال عادل الجبير لشبكة فوكس نيوز: "ذكر الرئيس أن الولايات المتحدة ملتزمة بحقوق الإنسان لأنه منذ أن كتب الآباء المؤسسون الدستور، وهذا جزء من أجندة كل رئيس أمريكي".وفي يوم المقابلة التي جمعت بايدن بولي العهد السعودي، يوم الجمعة، قال بايدن إنه أثار قضية خاشقجي في الاجتماع مع ولي العهد السعودي في جدة ذلك اليوم، مدعيا أن محمد بن سلمان هو المسؤول عن القتل.وقال بايدن: "فيما يتعلق بمقتل خاشقجي ، فقد طرحته في الاجتماع، ووضحت ما أفكر فيه في ذلك الوقت وما أفكر فيه الآن" ، مضيفًا "لقد قال بشكل أساسي إنه ليس مسؤولاً بشكل شخصي عن ذلك، لكني أشرت إلى مسؤوليته، وقال إنه اتخذ إجراءات ضد المسؤولين".وقال بايدن للصحفيين إنه لا يندم على وصف السعودية بأنها "دولة منبوذة" لدورها المزعوم في مقتل كاتب العمود الصحفي خاشقجي.يأتي ذلك فيما قال مسؤول سعودي كبير لقناة العربية بعد محادثات بايدن مع ولي العهد يوم الجمعة، إن بن سلمان ذكر "أخطاء" أمريكية لبايدن في سجن أبو غريب بالعراق وحوادث أخرى، مثل مقتل صحفية الجزيرة المخضرمة شيرين أبوعاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-ومحمد-بن-سلمان-يعلقان-على-مسألة-مقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-1065120155.html

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جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, خاشقجي