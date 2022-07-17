https://arabic.sputniknews.com/20220717/بلومبرغ-6-دول-أوروبية-تجمد-معظم-الأصول-الروسية-1065185620.html
بلومبرغ: 6 دول أوروبية تجمد معظم الأصول الروسية
بلومبرغ: 6 دول أوروبية تجمد معظم الأصول الروسية
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن أغلب الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي تتوزع في 6 دول. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:56+0000
2022-07-17T13:56+0000
2022-07-17T13:56+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن أغلب الأصول الروسية المجمدة موجودة في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.يذكر أن عددا من المصادر أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، تشمل الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بلومبرغ: 6 دول أوروبية تجمد معظم الأصول الروسية
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن أغلب الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي تتوزع في 6 دول.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة
"بلومبرغ"، فإن أغلب الأصول الروسية المجمدة موجودة في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
في وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي. ووفقا له، ليست كل دول الاتحاد تبذل جهودا كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت العقوبات.
يذكر أن عددا من المصادر أشارت
إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، تشمل الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.