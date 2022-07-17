https://arabic.sputniknews.com/20220717/زيلينسكي-يعلن-إقالة-المدعية-العامة-ورئيس-جهاز-الأمن-في-أوكرانيا-1065203263.html
زيلينسكي يعلن إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
زيلينسكي يعلن إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T22:55+0000
2022-07-17T22:55+0000
2022-07-17T22:55+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لافروف-ترشيح-أوكرانيا-ومولدوفا-للانضمام-للاتحاد-الأوروبي-جزء-من-مناورة-جيوسياسية-ضد-روسيا-1065202320.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".
وشدد على أن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة والصلات المسجلة بين موظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا والخدمات الخاصة لروسيا تثير أسئلة خطيرة للغاية للقادة المعنيين".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.