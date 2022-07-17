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https://arabic.sputniknews.com/20220717/للمرة-الثالثة-على-التوالي-خليل-الجندوبي-يهدي-تونس-ذهبية-أفريقيا-للتايكوندو-1065178070.html
للمرة الثالثة على التوالي... خليل الجندوبي يهدي تونس ذهبية أفريقيا للتايكوندو
للمرة الثالثة على التوالي... خليل الجندوبي يهدي تونس ذهبية أفريقيا للتايكوندو
توج البطل التونسي خليل الجندوبي، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا برواندا، وذلك في منافسات وزن أقل من 58 كجم، بعدما... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:08+0000
2022-07-17T11:08+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع قناة "نسمة"، كان البطل التونسي قد حقق الفوز في هذه البطولة الأفريقية على بطل التشاد في الدور الثمن نهائي، ثم على بطل مالي في الدور الربع نهائي وعلى بطل مصر في الدور النصف نهائي.وطبقا للوائح الاتحاد الدولي للتايكوندو، يشارك في الأولمبياد بشكل مباشر المصنفون الـ 6 الأوائل على العالم، دون خوض الدورات الترشيحية.
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رياضة, أخبار تونس اليوم

للمرة الثالثة على التوالي... خليل الجندوبي يهدي تونس ذهبية أفريقيا للتايكوندو

11:08 GMT 17.07.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© flickr.com / Cernavoda
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توج البطل التونسي خليل الجندوبي، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا برواندا، وذلك في منافسات وزن أقل من 58 كجم، بعدما انتصر في النهائي على المغربي عمر الأكحل (2-0).
وحسب موقع قناة "نسمة"، كان البطل التونسي قد حقق الفوز في هذه البطولة الأفريقية على بطل التشاد في الدور الثمن نهائي، ثم على بطل مالي في الدور الربع نهائي وعلى بطل مصر في الدور النصف نهائي.

وهذه البطولة الأفريقية الثالثة للجندوبي، الذي حصد 40 نقطة من تتويجه بالذهب، ليرتقي إلى الترتيب الثالث عالميا، ما يعزز من ترشحه إلى أولمبياد باريس 2024.

وطبقا للوائح الاتحاد الدولي للتايكوندو، يشارك في الأولمبياد بشكل مباشر المصنفون الـ 6 الأوائل على العالم، دون خوض الدورات الترشيحية.
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