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https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصدر-لـسبوتنيك-لا-صحة-لأنباء-إرسال-الجيش-السوري-تعزيزات-إلى-خطوط-التماس-مع-القوات-التركية-1065176341.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لا صحة لأنباء إرسال الجيش السوري تعزيزات إلى خطوط التماس مع القوات التركية
مصدر لـ"سبوتنيك": لا صحة لأنباء إرسال الجيش السوري تعزيزات إلى خطوط التماس مع القوات التركية
نفى مصدر عسكري سوري صحة الأنباء المتداولة عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع القوات التركية في الشمال السوري. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:58+0000
2022-07-17T09:58+0000
العالم العربي
عمليات عسكرية
أخبار سوريا اليوم
الجيش التركي
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وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إرسال الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المحتل التركي في ريف الحسكة الشمالي الغربي شمالي البلاد".وأضاف المصدر أن "كل ما يتم تداوله عار عن الصحة، ولم يتم إرسال تعزيزات إلى خطوط التماس حتى اللحظة".وانتشرت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى شمالي البلاد لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة في المنطقة.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة.من جانبها، وصفت دمشق مرارا وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية لسوريا، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، بأنه غير قانوني وحثت أنقرة على سحب قواتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئاسة-التركية-مستعدون-لعملية-عسكرية-جديدة-شمالي-سوريا-وقد-تنطلق-في-أي-لحظة-1064263826.html
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العالم العربي, عمليات عسكرية, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي

مصدر لـ"سبوتنيك": لا صحة لأنباء إرسال الجيش السوري تعزيزات إلى خطوط التماس مع القوات التركية

09:58 GMT 17.07.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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نفى مصدر عسكري سوري صحة الأنباء المتداولة عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع القوات التركية في الشمال السوري.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إرسال الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المحتل التركي في ريف الحسكة الشمالي الغربي شمالي البلاد".

وأضاف المصدر أن "كل ما يتم تداوله عار عن الصحة، ولم يتم إرسال تعزيزات إلى خطوط التماس حتى اللحظة".

وانتشرت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى شمالي البلاد لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة في المنطقة.
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الرئاسة التركية: مستعدون لعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا وقد تنطلق في أي لحظة
26 يونيو, 21:00 GMT
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة.
من جانبها، وصفت دمشق مرارا وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية لسوريا، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، بأنه غير قانوني وحثت أنقرة على سحب قواتها.
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