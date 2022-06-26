https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئاسة-التركية-مستعدون-لعملية-عسكرية-جديدة-شمالي-سوريا-وقد-تنطلق-في-أي-لحظة-1064263826.html

الرئاسة التركية: مستعدون لعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا وقد تنطلق في أي لحظة

الرئاسة التركية: مستعدون لعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا وقد تنطلق في أي لحظة

جددت تركيا، مساء اليوم الأحد، التأكيد على استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا في أي لحظة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في حوار مع قناة "خبر ترك"، "أجرينا عمليات في السابق في شمال سوريا، ثم كان هناك ضغط علينا، لكننا انطلقنا فقط من مصالحنا الوطنية. لقد قال رئيسنا بدقة شديدة إن العملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة. نحن مستعدون لها".وكانت وسائل إعلام تركية، كشفت أن الجيش التركي يخطط لإطلاق عمليته العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل.وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مراسلها في المنطقة العسكرية، أن القوات التركية اتخذت قرارا ببدء العملية العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل.وأضاف المراسل أن "المنطقة العسكرية شهدت في الأيام الماضية نشاطا متزايدا من حيث انتشار القوات العسكرية المختلفة والتي قررت التقدم باتجاه تل رفعت ومنبج".من جانبه، أعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، أن إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بسوريا، محذرا من اللجوء إلى الوسائل العسكرية لمعالجة هذه المخاوف.وقال خاجي في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موقف إيران من خطط تركيا لشن عملية عسكرية على الحدود السورية، إن إيران تعارض اندلاع أي صراع محتمل بين دمشق وأنقرة.ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/أردوغان-تركيا-ستجري-عمليات-عسكرية-جديدة-في-سوريا-لضمان-الأمن-على-الحدود-الجنوبية--1063064826.html

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