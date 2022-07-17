عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/وصول-أكثر-من-73-ألف-حاج-إلى-المدينة-المنورة-بعد-تأدية-المناسك-1065176488.html
وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك
وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن وصول 73820 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء السبت بعد أدائهم مناسك الحج. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:03+0000
2022-07-17T10:03+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064866472_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_e83acf18d1dfbaf1a6c249d0513deee5.jpg
جاء هذا في إحصائية استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وذكرت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات.كما استقبل مركز حجاج البر 4619 حاجا، بينما وصل 1805 حجاج عبر قطار الحرمين السريع.وأشارت الإحصائية إلى أن 22744 حاجا غادروا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس السبت 51076 حاجا.يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/-تكريم-الطبيبة-السعودية-أم-المتطوعين-في-الحج-1065125782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064866472_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_76aae151948798871e1642d078d93d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية

وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك

10:03 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanأحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
أحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelman
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن وصول 73820 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء السبت بعد أدائهم مناسك الحج.
جاء هذا في إحصائية استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
تكريم الطبيبة السعودية "أم المتطوعين" في الحج
أمس, 07:45 GMT
وذكرت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات.
كما استقبل مركز حجاج البر 4619 حاجا، بينما وصل 1805 حجاج عبر قطار الحرمين السريع.
وأشارت الإحصائية إلى أن 22744 حاجا غادروا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس السبت 51076 حاجا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала