https://arabic.sputniknews.com/20220717/وصول-أكثر-من-73-ألف-حاج-إلى-المدينة-المنورة-بعد-تأدية-المناسك-1065176488.html
وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك
وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن وصول 73820 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء السبت بعد أدائهم مناسك الحج. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:03+0000
2022-07-17T10:03+0000
2022-07-17T10:03+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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جاء هذا في إحصائية استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وذكرت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات.كما استقبل مركز حجاج البر 4619 حاجا، بينما وصل 1805 حجاج عبر قطار الحرمين السريع.وأشارت الإحصائية إلى أن 22744 حاجا غادروا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس السبت 51076 حاجا.يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام.
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أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد تأدية المناسك
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن وصول 73820 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء السبت بعد أدائهم مناسك الحج.
جاء هذا في إحصائية استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية
الرسمية.
وذكرت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات.
كما استقبل مركز حجاج البر 4619 حاجا، بينما وصل 1805 حجاج عبر قطار الحرمين السريع.
وأشارت الإحصائية إلى أن 22744 حاجا غادروا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس السبت 51076 حاجا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام.