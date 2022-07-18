https://arabic.sputniknews.com/20220718/أغلى-أنواع-البيض-في-العالم-1065243575.html
أغلى أنواع البيض في العالم
أغلى أنواع البيض في العالم
يعتبر البيض مصدرا مهما للبروتينات والكالسيوم وفيتامين د، والتي تعتبر هامة للإنسان للحفاظ على صحة العظام والقوة البدنية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:03+0000
2022-07-18T13:03+0000
2022-07-18T13:03+0000
منوعات
البيض
ثمن
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وتختلف القيمة الغذائية وتكلفة البيض حسب نوع الطيور، وفي هذا المقال نتعرف على أغلى أنواع البيض في العالم.بيض النورسووفقا لصحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، فإن تكلفة البيضة الواحدة من نوع طائر النورس تبلغ نحو 10 دولارات أمريكية، ويتواجد هذا النوع من الطيور في بيئات مختلفة، ولكن يعتبر بيضها سلعة نادرة ومتوفر لمدة 4 أسابيع فقط في السنة.بيض الديك الروميونادرا ما يتم بيع هذا البيض تجاريا، لأن هذا النوع من الطيور يستغرق وقتا طويلا لوضع البيض، وعندما يحدث ذلك فإنها تضع زوجان من البيض فقط، يصل ثمن 15 بيضة الديك الرومي إلى نحو 37.5 دولار أمريكي، وطعمه مشابه لبيض الدجاجة، ولكنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية.بيض السمانيمكن أن تكلف 15 بيضة من طائر السمان نحو 5 دولارات أمريكية، وتتواجد طيور السمان في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتضع بيضا صغيرا جدا، وهو غني بالحديد، وطعمه مشابه إلى حد ما لبيض الدجاجة، ويتم طهيه في ثوان.بيض الإيمويبلغ ثمن بيضة واحدة من طائر الإيمو نحو 25 دولارا أمريكيا، وتتواجد تلك الطيور في قارة أستراليا، وتتميز بضخامة حجمها، كما وتنتج بيضا كبير الحجم صالحًا للأكل، حيث يعتبر مذاقه فريدا من نوعه.بيض البطيمكن أن تكلف 15 بيضة بط نحو 12.5 دولار أمريكي، وتعيش طيور البط في أماكن مختلفة حول العالم، ويعتبر حجم بيضها أكبر بكثير من بيض الدجاج، ويوجد غالبا في أسواق المزارعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/هذا-ما-تفعله-بيضة-واحدة-بقلبك-1063895436.html
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منوعات, البيض, ثمن
أغلى أنواع البيض في العالم
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يعتبر البيض مصدرا مهما للبروتينات والكالسيوم وفيتامين د، والتي تعتبر هامة للإنسان للحفاظ على صحة العظام والقوة البدنية.
وتختلف القيمة الغذائية وتكلفة البيض حسب نوع الطيور، وفي هذا المقال نتعرف على أغلى أنواع البيض في العالم.
ووفقا لصحيفة
"تايمز أوف إينديا" الهندية، فإن تكلفة البيضة الواحدة من نوع طائر النورس تبلغ نحو 10 دولارات أمريكية، ويتواجد هذا النوع من الطيور في بيئات مختلفة، ولكن يعتبر بيضها سلعة نادرة ومتوفر لمدة 4 أسابيع فقط في السنة.
ونادرا ما يتم بيع هذا البيض تجاريا، لأن هذا النوع من الطيور يستغرق وقتا طويلا لوضع البيض، وعندما يحدث ذلك فإنها تضع زوجان من البيض فقط، يصل ثمن 15 بيضة الديك الرومي إلى نحو 37.5 دولار أمريكي، وطعمه مشابه لبيض الدجاجة، ولكنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية.
يمكن أن تكلف 15 بيضة من طائر السمان نحو 5 دولارات أمريكية، وتتواجد طيور السمان في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتضع بيضا صغيرا جدا، وهو غني بالحديد، وطعمه مشابه إلى حد ما لبيض الدجاجة، ويتم طهيه في ثوان.
يبلغ ثمن بيضة واحدة من طائر الإيمو نحو 25 دولارا أمريكيا، وتتواجد تلك الطيور في قارة أستراليا، وتتميز بضخامة حجمها، كما وتنتج بيضا كبير الحجم صالحًا للأكل، حيث يعتبر مذاقه فريدا من نوعه.
يمكن أن تكلف 15 بيضة بط نحو 12.5 دولار أمريكي، وتعيش طيور البط في أماكن مختلفة حول العالم، ويعتبر حجم بيضها أكبر بكثير من بيض الدجاج، ويوجد غالبا في أسواق المزارعين.