https://arabic.sputniknews.com/20220718/ألمانيا-ترفض-التعليق-على-التقارير-المتعلقة-بموقع-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1-1065237052.html
ألمانيا ترفض التعليق على التقارير المتعلقة بموقع التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم 1"
ألمانيا ترفض التعليق على التقارير المتعلقة بموقع التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم 1"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بيات بارون، أن الوزارة لأسباب أمنية، لا تقدم معلومات عن موقع توربين سيمنز، المخصص لخط أنابيب "نورد ستريم 1". 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:31+0000
2022-07-18T11:31+0000
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وقالت بارون في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، "لا يمكنني التعليق على التقارير التي يتم تداولها اليوم. يرجى تفهم أن هذه مشكلة تتعلق بالسلامة، لذلك لا يمكننا تقديم معلومات حول متى وأين يوجد التوربين".وأشارت إلى أن شركة "سيمنز" ذكرت أنه سيتم نقل التوربين وتركيبه في أسرع وقت ممكن.هذا ونشرت الشركة الروسية على قناتها الخاصة في "تلغرام"، بيانا جاء فيه: "لا تملك شركة غازبروم وثيقة واحدة تسمح لشركة سيمنز بإخراج محرك التوربينات الغازية من كندا لمحرك "بورتوفايا CS"، الذي يتم إصلاحه هناك".وأضافت الشركة: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى نتيجة موضوعية حول التطور الإضافي للوضع مع ضمان التشغيل الآمن لـ "بورتوفايا CS"، وهو مرفق بالغ الأهمية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم".وتعتمد شركة غازبروم على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات سيمنز بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز نورد ستريم وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.وخفضت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى 40% من طاقتها منذ 16 يونيو/ تموز، موضحة ذلك من خلال مشاكل صيانة توربينات الغاز في محطة بورتوفايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-يتوجه-بأسئلة-إلى-شركة-غازبروم-حول-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1065232331.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار ألمانيا, السيل الشمالي 2, توريد النفط
ألمانيا ترفض التعليق على التقارير المتعلقة بموقع التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم 1"
11:31 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بيات بارون، أن الوزارة لأسباب أمنية، لا تقدم معلومات عن موقع توربين سيمنز، المخصص لخط أنابيب "نورد ستريم 1".
وقالت بارون في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، "لا يمكنني التعليق على التقارير التي يتم تداولها اليوم. يرجى تفهم أن هذه مشكلة تتعلق بالسلامة، لذلك لا يمكننا تقديم معلومات حول متى وأين يوجد التوربين".
وأشارت إلى أن شركة "سيمنز" ذكرت أنه سيتم نقل التوربين وتركيبه في أسرع وقت ممكن.
هذا ونشرت الشركة الروسية على قناتها الخاصة في "تلغرام"، بيانا جاء فيه: "لا تملك شركة غازبروم وثيقة واحدة تسمح لشركة سيمنز بإخراج محرك التوربينات الغازية من كندا لمحرك "بورتوفايا CS"، الذي يتم إصلاحه هناك
".
وأضافت الشركة: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى نتيجة موضوعية حول التطور الإضافي للوضع مع ضمان التشغيل الآمن لـ "بورتوفايا CS"، وهو مرفق بالغ الأهمية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
وتعتمد شركة غازبروم على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات سيمنز بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز نورد ستريم وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.
وخفضت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى 40% من طاقتها منذ 16 يونيو/ تموز، موضحة ذلك من خلال مشاكل صيانة توربينات الغاز في محطة بورتوفايا.