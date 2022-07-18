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https://arabic.sputniknews.com/20220718/إحباط-محاولة-للقوات-الأوكرانية-توجيه-ضربات-صاروخية-إلى-نوفايا-كاخوفكا-1065220763.html
إحباط محاولة للقوات الأوكرانية توجيه ضربات صاروخية إلى نوفايا كاخوفكا
إحباط محاولة للقوات الأوكرانية توجيه ضربات صاروخية إلى نوفايا كاخوفكا
تصدت الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:48+0000
2022-07-18T07:48+0000
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وقال رئيس الإدارة الإقليمية فلاديمير ليونتييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "في الصباح، كانت هناك عدة ضربات صاروخية أخرى. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها، لكن رغم كل هذا سقطت بعضها في ضواحي المدينة. نحن الآن نقيم الوضع".في الأسبوع الماضي، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار مرتين على نوفايا كاخوفكا. وبحسب السلطات المحلية، أصابت القذائف مستودعات الملح الصخري، كما لحقت أضرارا بمستشفى ومبان سكنية ومبان أخرى.وهاجم الجيش الأوكراني نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للهجوم، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرارا بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى. وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة "هيمارس" الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية. قبل ثلاثة أيام من الهجوم، صوّر أحد الأقمار الصناعية الأمريكية نوفايا كاخوفكا - تمامًا كما حدث قبل الهجمات على بيلغورود ونوفوشاكتينسك وأهداف روسية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/-ارتفاع-عدد-المصابين-نتيجة-الهجوم-الصاروخي-على-نوفا-كاخوفكا-إلى-80-شخصا-1064983287.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, منظومات دفاع جوي

إحباط محاولة للقوات الأوكرانية توجيه ضربات صاروخية إلى نوفايا كاخوفكا

07:48 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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تصدت الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية فلاديمير ليونتييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "في الصباح، كانت هناك عدة ضربات صاروخية أخرى. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها، لكن رغم كل هذا سقطت بعضها في ضواحي المدينة. نحن الآن نقيم الوضع".
وأضاف ليونتييف أن "الضربة نفذت باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة "هيمارس" الأمريكية. قبل الهجوم بثلاثة أيام، صور أحد الأقمار الصناعية الأمريكية نوفايا كاخوفكا - تماما كما كان الحال قبل الهجمات على بيلغورود ونوفوشاختينسك وأهداف روسية أخرى".
في الأسبوع الماضي، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار مرتين على نوفايا كاخوفكا. وبحسب السلطات المحلية، أصابت القذائف مستودعات الملح الصخري، كما لحقت أضرارا بمستشفى ومبان سكنية ومبان أخرى.
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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12 يوليو, 08:21 GMT
وهاجم الجيش الأوكراني نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للهجوم، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرارا بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة "هيمارس" الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية. قبل ثلاثة أيام من الهجوم، صوّر أحد الأقمار الصناعية الأمريكية نوفايا كاخوفكا - تمامًا كما حدث قبل الهجمات على بيلغورود ونوفوشاكتينسك وأهداف روسية أخرى.
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