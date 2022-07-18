https://arabic.sputniknews.com/20220718/الإمارات-تدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-على-فندق-في-الصومال-1065230609.html
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
أدانت الإمارات، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر جنوبي الصومال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:37+0000
2022-07-18T09:37+0000
2022-07-18T09:37+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وقال البيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و"هذه الجريمة النكراء".وأكد البيان على رفض الإمارات الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا الهجوم.ولقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، إثر انفجار سيارة في هجوم استهدف فندقا بالصومال.وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بسيارة-مفخخة-يستهدف-فندقا-في-الصومال-فيديو-1065175403.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6720112d948beccef08b714a08db812.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الصومال
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
تابعنا عبر
أدانت الإمارات، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر جنوبي الصومال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
الرسمية.
وقال البيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و"هذه الجريمة النكراء".
وأكد البيان على رفض الإمارات الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب
التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا الهجوم.
ولقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، إثر انفجار سيارة في هجوم استهدف فندقا بالصومال.
وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.