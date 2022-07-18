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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال
أدانت الإمارات، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر جنوبي الصومال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:37+0000
2022-07-18T09:37+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصومال
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وقال البيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و"هذه الجريمة النكراء".وأكد البيان على رفض الإمارات الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا الهجوم.ولقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، إثر انفجار سيارة في هجوم استهدف فندقا بالصومال.وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بسيارة-مفخخة-يستهدف-فندقا-في-الصومال-فيديو-1065175403.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الصومال

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

09:37 GMT 18.07.2022
© AFP 2022شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022
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أدانت الإمارات، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر جنوبي الصومال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
سيارة إسعاف، الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
قتلى وجرحى إثر هجوم بسيارة مفخخة يستهدف فندقا في الصومال... فيديو
أمس, 09:31 GMT
وقال البيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و"هذه الجريمة النكراء".
وأكد البيان على رفض الإمارات الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا الهجوم.
ولقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، إثر انفجار سيارة في هجوم استهدف فندقا بالصومال.
وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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