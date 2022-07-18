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الاتحاد الأوروبي: المساعدة المالية لأوكرانيا "لا تقل أهمية" عن المساعدة العسكرية
الاتحاد الأوروبي: المساعدة المالية لأوكرانيا "لا تقل أهمية" عن المساعدة العسكرية
صرح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن "تقديم... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:00+0000
2022-07-18T16:00+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وعلق بوريل، اليوم الإثنين، على قضية عدم وجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على توفير 8 مليارات يورو، تم الوعد بها سابقا من قبل المفوضية الأوروبية.وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن "الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل حظرا على نقل موارد الطاقة كما لا تضم مصرف غازبروم بنك".وأضاف زيجارتو، أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر الذهب الروسي، وفرض قيود إضافية على المشتريات الحكومية وقبول الودائع، وخاصة المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية".وتابع زيجارتو: "48 شخصًا مدرجًا في قائمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك، نائب رئيس وزراء روسيا، وسياسيون محليون، و9 منظمات، بما فيها مصرف سبيربنك".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/إعلام-غازبروم-تعلن-القوة-القاهرة-بشأن-إمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-1065250517.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: المساعدة المالية لأوكرانيا "لا تقل أهمية" عن المساعدة العسكرية

16:00 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن "تقديم المساعدة المالية لا يقل أهمية عن توفير الدعم العسكري لأوكرانيا".
وعلق بوريل، اليوم الإثنين، على قضية عدم وجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على توفير 8 مليارات يورو، تم الوعد بها سابقا من قبل المفوضية الأوروبية.

"فيما يتعلق بالمساعدة المالية الكلية، أعلنت المفوضية الأوروبية بالفعل عن تسعة مليارات دولار، لكن المجلس وافق حتى الآن على تخصيص مليار واحد فقط، ويواصل العمل على تخصيص الثمانية مليارات المتبقية، لا يمكنني إعطاء موعد، لكن هذا لا يزال على جدول الأعمال. سنحقق ذلك، لأننا ندرك مشاكل الاقتصاد الكلي التي تواجهها أوكرانيا".

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15:22 GMT
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن "الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل حظرا على نقل موارد الطاقة كما لا تضم مصرف غازبروم بنك".
وأضاف زيجارتو، أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر الذهب الروسي، وفرض قيود إضافية على المشتريات الحكومية وقبول الودائع، وخاصة المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية".
وتابع زيجارتو: "48 شخصًا مدرجًا في قائمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك، نائب رئيس وزراء روسيا، وسياسيون محليون، و9 منظمات، بما فيها مصرف سبيربنك".
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