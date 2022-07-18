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https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-المجرية-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-الاوروبية-صد-روسيا-لن-تشمل-الطاقة-وغازبروم-بنك-1065245984.html
الخارجية المجرية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لن تشمل "الطاقة" ومصرف "غازبروم بنك"
الخارجية المجرية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لن تشمل "الطاقة" ومصرف "غازبروم بنك"
قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن "الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل حظرا على نقل موارد الطاقة كما لا تضم مصرف... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:27+0000
2022-07-18T14:00+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف زيجارتو، أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر الذهب الروسي، وفرض قيود إضافية على مشتريات الدولة والإيداعات، وخدمات التدقيق والاستشارة".وتابع زيجارتو: "48 شخصًا مدرجًا في قائمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك، نائب رئيس وزراء روسيا، وسياسيون محليون، و9 منظمات، بما فيها مصرف "سبيربنك"".
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية المجرية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لن تشمل "الطاقة" ومصرف "غازبروم بنك"

13:27 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 18.07.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن "الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل حظرا على نقل موارد الطاقة كما لا تضم مصرف غازبروم بنك".
وأضاف زيجارتو، أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر الذهب الروسي، وفرض قيود إضافية على مشتريات الدولة والإيداعات، وخدمات التدقيق والاستشارة".
وتابع زيجارتو: "48 شخصًا مدرجًا في قائمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك، نائب رئيس وزراء روسيا، وسياسيون محليون، و9 منظمات، بما فيها مصرف "سبيربنك"".
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