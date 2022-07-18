https://arabic.sputniknews.com/20220718/الاتحاد-الأوروبي-يحدد-أولويات-الدورة-السابعة-والسبعين-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1065242198.html
الاتحاد الأوروبي يحدد أولويات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي يحدد أولويات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بيان أن المجلس وافق على الأولويات الأوروبية للدورة 77 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:53+0000
2022-07-18T12:53+0000
2022-07-18T12:53+0000
العالم
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وجاء في بيانه اليوم، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاستنتاجات التي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة.وفقا للبيان، يذكر الاتحاد الأوروبي ودوله بالمبادئ الملزمة لميثاق الأمم المتحدة في السلام والأمن، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للدول الكبيرة والصغيرة والتأكيد على عالمية المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة.وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد "سيركز على التمسك بميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون، ومعالجة الآثار العالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا، وتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ودعم الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز الأمن العالمي، والصحة، ومكافحة تغير المناخ، وتشكيل الأجندة الرقمية العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/خبير-صيني-في-حال-أصبح-بومبيو-رئيسا-للولايات-المتحدة-سيدفع-الإنسانية-إلى-الحرب-العالمية-1065237804.html
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العالم
الاتحاد الأوروبي يحدد أولويات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
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ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بيان أن المجلس وافق على الأولويات الأوروبية للدورة 77 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام.
وجاء في بيانه اليوم، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاستنتاجات التي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة.
وفقا للبيان، يذكر الاتحاد الأوروبي ودوله بالمبادئ الملزمة لميثاق الأمم المتحدة في السلام والأمن، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للدول الكبيرة والصغيرة والتأكيد على عالمية المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد "سيركز على التمسك بميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون، ومعالجة الآثار العالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا، وتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ودعم الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز الأمن العالمي، والصحة، ومكافحة تغير المناخ، وتشكيل الأجندة الرقمية العالمية".