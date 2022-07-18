https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-الروسية-تدعو-جميع-الدول-التي-لم-تنضم-إلى-معاهدة-حظر-التجارب-النووية-أن-تفعل-ذلك-1065255307.html

الخارجية الروسية تدعو جميع الدول التي لم تنضم إلى معاهدة حظر التجارب النووية أن تفعل ذلك

الخارجية الروسية تدعو جميع الدول التي لم تنضم إلى معاهدة حظر التجارب النووية أن تفعل ذلك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بانضمام رابطة كومنولث دومينيكا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتدعو جميع الدول التي لم... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T16:56+0000

2022-07-18T16:56+0000

2022-07-18T16:56+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر بموقع الوزارة على الإنترنت، أن: "رابطة كومنولث دومينيكا، قد انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لتصبح الدولة رقم 173 التي تصدق عليها".وأشارت الخارجية: "من الجدير بالذكر، أن هذا التصديق وضع خطاً في إطار إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: فقد انضمت جميع الدول الـ 33 في هذه المنطقة إلى المعاهدة".وأضافت الوزارة، إن "روسيا ترحب بهذه الخطوة الهادفة إلى ضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".وخلصت الخارجية الروسية "بإعادة تأكيد التزامنا الثابت بالمعاهدة، ندعو جميع الدول، التي لم توقع وتصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى أن تفعل ذلك على الفور".هذا وجرى التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، ولتنفيذ هذا الهدف يجب على الدول 44 "بالملحق 2" المسؤولة عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تصادق على المعاهدة، و في تاريخ 6 شباط/ فبراير 2012، وقعت فقط 41 دولة من مجموع 44 دولة معنية بالملحق الثاني وصادقت 36 فقط عليها، في حين لم توقع 3 دول ولم تصادق 8 دول من مجموع الـ 44 دولة.الولايات المتحدة والصين، لم تصادق عليها بعد، على عكس روسيا، التي فعلت ذلك عام 2000، في الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزامات طوعية بعدم إجراء مثل هذه التجارب.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-الروسية-السلطات-البريطانية-تحاول-استغلال-وفاة-مواطنها-في-أغراض-سياسية-1065252178.html

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