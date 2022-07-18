https://arabic.sputniknews.com/20220718/السيسي-مصر-مستعدة-لتقديم-كل-التسهيلات-لإيصال-الغاز-إلى-أوروبا-وتخفيف-آثار-الأزمة-1065252067.html
السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات لإيصال الغاز إلى أوروبا وتخفيف آثار الأزمة
السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات لإيصال الغاز إلى أوروبا وتخفيف آثار الأزمة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استعداد مصر التام لتقديم ما لديها من تسهيلات، لإيصال الغاز المستخرج من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا،... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:39+0000
2022-07-18T15:39+0000
2022-07-18T15:39+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في ألمانيا: "لقد أكدت استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة".وأضاف: "لقد وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع وأكدنا استعداد مصر لتقدم ما لديها من تسهيلات لإيصال غاز شرقي المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار هذه الأزمة".وأردف: "كل الغاز الذي يمكن استخراجه من شرق المتوسط يمكن تصديره إلى أوروبا بالإمكانيات المتاحة بالفعل. نحن مستعدون لهذا الأمر، وإذا كان لدينا دورا في تخفيف آثار أي أزمة فنحن مستعدون للعب هذا الدور".واعتبر السيسي أن "الساحة الدولية اليوم تشهد تحديات متعددة في ظرف دقيق وحرج يتطلب منا جميعا إبقاء قنوات التشاور مفتوحة للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/السيسي-من-برلين-نتطلع-لتعظيم-حجم-الاستثمارات-الألمانية-في-مصر-1065238271.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات لإيصال الغاز إلى أوروبا وتخفيف آثار الأزمة
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استعداد مصر التام لتقديم ما لديها من تسهيلات، لإيصال الغاز المستخرج من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا، لتخفيف آثار أزمة نقص إمدادات الغاز هناك.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في ألمانيا: "لقد أكدت استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة".
وأضاف: "لقد وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع وأكدنا استعداد مصر لتقدم ما لديها من تسهيلات لإيصال غاز شرقي المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار هذه الأزمة".
وأردف: "كل الغاز الذي يمكن استخراجه من شرق المتوسط يمكن تصديره إلى أوروبا بالإمكانيات المتاحة بالفعل. نحن مستعدون لهذا الأمر، وإذا كان لدينا دورا في تخفيف آثار أي أزمة فنحن مستعدون للعب هذا الدور".
واعتبر السيسي أن "الساحة الدولية اليوم تشهد تحديات متعددة في ظرف دقيق وحرج يتطلب منا جميعا إبقاء قنوات التشاور مفتوحة للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات".