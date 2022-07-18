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رئيس الأركان الإسرائيلي يصل المغرب لزيادة التعاون العسكري بين البلدين
رئيس الأركان الإسرائيلي يصل المغرب لزيادة التعاون العسكري بين البلدين
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وصل مساء اليوم إلى المغرب في زيارة رسمية هي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T17:55+0000
2022-07-18T17:57+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أدرعي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ستبدأ الزيارة غدًا في استعراض رسمي لحرس الشرف ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي السيد عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ومسؤولين أمنيين آخرين".وأضاف "تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الأركان إلى المغرب حيث تهدف إلى تبادل الخبرات، كجزء من الجهود لتوسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى".وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاقات إبراهيم للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أميركية في عام 2020.وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
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إسرائيل, أخبار المغرب اليوم

رئيس الأركان الإسرائيلي يصل المغرب لزيادة التعاون العسكري بين البلدين

17:55 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 18.07.2022)
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وصل مساء اليوم إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أدرعي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ستبدأ الزيارة غدًا في استعراض رسمي لحرس الشرف ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي السيد عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ومسؤولين أمنيين آخرين".
وأضاف "تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الأركان إلى المغرب حيث تهدف إلى تبادل الخبرات، كجزء من الجهود لتوسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى".
وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاقات إبراهيم للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أميركية في عام 2020.
وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
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