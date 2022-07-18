https://arabic.sputniknews.com/20220718/رئيس-سريلانكا-المؤقت-يعلن-حالة-الطوارئ-في-البلاد-1065204442.html
رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد
رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد
أعلن رانيل ويكريميسنجه، رئيس سريلانكا المؤقت، حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر مساء الأحد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T03:28+0000
2022-07-18T03:28+0000
2022-07-18T03:28+0000
أخبار سريلانكا
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يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة.وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام، وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة رويترز.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سريلانكا
رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد
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أعلن رانيل ويكريميسنجه، رئيس سريلانكا المؤقت، حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر مساء الأحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه
إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة.
وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام، وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة
رويترز.