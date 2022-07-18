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رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد
رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد
أعلن رانيل ويكريميسنجه، رئيس سريلانكا المؤقت، حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر مساء الأحد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T03:28+0000
2022-07-18T03:28+0000
أخبار سريلانكا
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يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة.وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام، وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة رويترز.
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أخبار سريلانكا

رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد

03:28 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar
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أعلن رانيل ويكريميسنجه، رئيس سريلانكا المؤقت، حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر مساء الأحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة.
وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام، وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة رويترز.
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