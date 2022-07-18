https://arabic.sputniknews.com/20220718/مسؤولون-مقتل-13-سجينا-خلال-شجار-داخل-سجن-في-الإكوادور-1065261655.html
مسؤولون: مقتل 13 سجينا خلال شجار داخل سجن في الإكوادور
مسؤولون: مقتل 13 سجينا خلال شجار داخل سجن في الإكوادور
أفادت وكالة فرانس برس، بمقتل 13 شخصا في سجن في الإكوادور خلال شجار بعد ظهر اليوم الاثنين. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T23:30+0000
2022-07-18T23:30+0000
2022-07-18T23:30+0000
شرطة الإكوادور
الإكوادور
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وذكرت صحيفة "EL Mercurio"، بأن شجار نشب بين نزلاء السجن بعد ظهر اليوم الاثنين، ما اضطر إدارة السجن لطلب الدعم من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ووزارة الصحة العامة للذهاب إلى مكان الحادث.وبعدها بوقت قليل، أفادت وكالة الأمن القومي الإكوادورية على على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن وفاة 13 نزيلا بالسجن، وإصابة اثنين.كما أكدت وكالة الأمن القومي الإكوادورية تمكن السلطات من استعادة السيطرة على السجن.وفي 9 مايو/أيار الماضي، نشب شجار في نفس السجن خلف 44 قتيلا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شرطة الإكوادور, الإكوادور
مسؤولون: مقتل 13 سجينا خلال شجار داخل سجن في الإكوادور
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أفادت وكالة فرانس برس، بمقتل 13 شخصا في سجن في الإكوادور خلال شجار بعد ظهر اليوم الاثنين.
وذكرت صحيفة
"EL Mercurio"، بأن شجار نشب بين نزلاء السجن بعد ظهر اليوم الاثنين، ما اضطر إدارة السجن لطلب الدعم من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ووزارة الصحة العامة للذهاب إلى مكان الحادث.
وبعدها بوقت قليل، أفادت وكالة الأمن القومي الإكوادورية على على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن وفاة 13 نزيلا
بالسجن، وإصابة اثنين.
كما أكدت وكالة الأمن القومي الإكوادورية تمكن السلطات من استعادة السيطرة على السجن.
وفي 9 مايو/أيار الماضي، نشب شجار في نفس السجن خلف 44 قتيلا.