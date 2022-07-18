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https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-الخارجية-الأوكراني-المفاوضات-مع-روسيا-ممكنة-فقط-بعد-هزيمتها--1065248450.html
وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها
وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد هزيمتها". 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:32+0000
2022-07-18T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
مفاوضات
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صرح كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فوربيس أوكرانيا"، اليوم الاثنين، "الكل يفهم أن المفاوضات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوضع في الجبهة. أقول لجميع الشركاء شيئا بسيطا، يجب أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بعد الهزيمة في ساحة المعركة. وإلا ستكون لغة الإنذارات مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أسس للمفاوضات مع روسيا.في غضون ذلك، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما، قائلا: "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات اسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكرملين-لا-يوجد-الآن-حديث-عن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1064986396.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, مفاوضات

وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها

14:32 GMT 18.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير خارجية أوكرانيا ميكولا توتشيتسكي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
نائب وزير خارجية أوكرانيا ميكولا توتشيتسكي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد هزيمتها".
صرح كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فوربيس أوكرانيا"، اليوم الاثنين، "الكل يفهم أن المفاوضات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوضع في الجبهة. أقول لجميع الشركاء شيئا بسيطا، يجب أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بعد الهزيمة في ساحة المعركة. وإلا ستكون لغة الإنذارات مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أسس للمفاوضات مع روسيا.
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن كييف ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع مينسك إذا عبرت القوات المسلحة البيلاروسية الحدود الأوكرانية، "لقد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا فور بدء هجوم واسع النطاق. كما سيتم قطعها مع بيلاروسيا إذا عبرت القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا حدود أوكرانيا."
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
الكرملين: لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
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في غضون ذلك، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما، قائلا: "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات اسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:27 GMT
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