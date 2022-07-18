https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-الخارجية-الأوكراني-المفاوضات-مع-روسيا-ممكنة-فقط-بعد-هزيمتها--1065248450.html

وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها

وزير الخارجية الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد هزيمتها". 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T14:32+0000

2022-07-18T14:32+0000

2022-07-18T14:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

مفاوضات

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صرح كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فوربيس أوكرانيا"، اليوم الاثنين، "الكل يفهم أن المفاوضات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوضع في الجبهة. أقول لجميع الشركاء شيئا بسيطا، يجب أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بعد الهزيمة في ساحة المعركة. وإلا ستكون لغة الإنذارات مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أسس للمفاوضات مع روسيا.في غضون ذلك، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما، قائلا: "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات اسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".

https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكرملين-لا-يوجد-الآن-حديث-عن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1064986396.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, مفاوضات