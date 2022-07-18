عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-خارجية-إيران-يؤكد-أهمية-الحل-السياسي-لعملية-تركيا-العسكرية-داخل-سوريا-1065246352.html
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية الحل السياسي "لعملية تركيا العسكرية" داخل سوريا
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية الحل السياسي "لعملية تركيا العسكرية" داخل سوريا
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السعي نحو حل سياسي لخطط تركيا شن عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، لافتًا إلى أنه بدلا من الذهاب للحرب يجب... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:39+0000
2022-07-18T13:39+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_0:95:1429:899_1920x0_80_0_0_b49bb19fdc00fd7347e1964806d2f1b9.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال الوزير الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة "إسنا"، اليوم الاثنين، إن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية تصل إلى 30 كيلومترًا داخل الحدود السورية، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالوسائل السياسية".وتابع "في هذه الظروف الحساسة العملية التركية التي يتحدث عنها الجانب التركي واحدة من مواضيع اجتماع أستانا في طهران غدا بين الزعماء، وبدلا من الذهاب إلى الحرب ومشاهدة موجة جديدة من النزوح في سوريا، يجب أن نستطيع حل وفصل هذه المشكلة عبر السبل السياسية".وأوضح أنه "سيكون محور قمة أستانا في طهران يوم غد الثلاثاء بين الزعماء (التركي، والروسي، والإيراني) هو تثبيت أساس عملية أستانا، الذي هو تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع في سوريا، وإدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا".ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" الخاصة بسوريا، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك يوم غد الثلاثاء، في طهران.ويشار إلى أن محادثات "أستانا" من أجل السلام في سوريا قد بدأت، في عام 2017 بمبادرة من الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا)، حيث تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بيان-مشترك-من-إيران-وروسيا-وتركيا-بنتائج-محادثات-أستانا-في-جولتها-الـ18-1063689836.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_51:0:1378:995_1920x0_80_0_0_7a66eec3fc551529456da80ce6fd9736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير خارجية إيران يؤكد أهمية الحل السياسي "لعملية تركيا العسكرية" داخل سوريا

13:39 GMT 18.07.2022
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Halij.net
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السعي نحو حل سياسي لخطط تركيا شن عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، لافتًا إلى أنه بدلا من الذهاب للحرب يجب حل هذه "الأزمة" سياسيا.

طهران - سبوتنيك. وقال الوزير الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة "إسنا"، اليوم الاثنين، إن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية تصل إلى 30 كيلومترًا داخل الحدود السورية، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالوسائل السياسية".
وتابع "في هذه الظروف الحساسة العملية التركية التي يتحدث عنها الجانب التركي واحدة من مواضيع اجتماع أستانا في طهران غدا بين الزعماء، وبدلا من الذهاب إلى الحرب ومشاهدة موجة جديدة من النزوح في سوريا، يجب أن نستطيع حل وفصل هذه المشكلة عبر السبل السياسية".
وأوضح أنه "سيكون محور قمة أستانا في طهران يوم غد الثلاثاء بين الزعماء (التركي، والروسي، والإيراني) هو تثبيت أساس عملية أستانا، الذي هو تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع في سوريا، وإدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا".
الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
بيان مشترك من إيران وروسيا وتركيا بنتائج محادثات "أستانا" في جولتها الـ18
16 يونيو, 09:19 GMT
ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" الخاصة بسوريا، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك يوم غد الثلاثاء، في طهران.
ويشار إلى أن محادثات "أستانا" من أجل السلام في سوريا قد بدأت، في عام 2017 بمبادرة من الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا)، حيث تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала