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https://arabic.sputniknews.com/20220718/-كبير-مستشاري-بايدن-الطبيين-فاوتشي-يتقاعد-مع-نهاية-فترة-الرئيس-الأمريكي-1065247274.html
كبير مستشاري بايدن الطبيين فاوتشي يتقاعد مع نهاية فترة الرئيس الأمريكي
كبير مستشاري بايدن الطبيين فاوتشي يتقاعد مع نهاية فترة الرئيس الأمريكي
قال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيتقاعد بحلول نهاية فترة ولاية بايدن. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:01+0000
2022-07-18T14:01+0000
فيروس كورونا
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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صرح فاوتشي (81 عاما) بذلك في لقاء مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وأنتوني فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وأصبح من يمثل جهود الحكومة الأمريكية لاحتواء جائحة (كوفيد-19).كما خدم فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وأعلن أنتوني فاوتشي، الشهر الماضي، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/فيديو-لمستشار-بايدن-البارز-فاوتشي-وهو-يشتم-في-سره-خلال-جلسة-في-مجلس-الشيوخ-1056091052.html
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فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كبير مستشاري بايدن الطبيين فاوتشي يتقاعد مع نهاية فترة الرئيس الأمريكي

14:01 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / POOLأنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن
أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / POOL
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قال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيتقاعد بحلول نهاية فترة ولاية بايدن.
صرح فاوتشي (81 عاما) بذلك في لقاء مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأنتوني فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وأصبح من يمثل جهود الحكومة الأمريكية لاحتواء جائحة (كوفيد-19).
كما خدم فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
رئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
فيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
13 يناير, 18:33 GMT
وأعلن أنتوني فاوتشي، الشهر الماضي، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".
وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.
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