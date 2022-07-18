https://arabic.sputniknews.com/20220718/-كبير-مستشاري-بايدن-الطبيين-فاوتشي-يتقاعد-مع-نهاية-فترة-الرئيس-الأمريكي-1065247274.html

كبير مستشاري بايدن الطبيين فاوتشي يتقاعد مع نهاية فترة الرئيس الأمريكي

كبير مستشاري بايدن الطبيين فاوتشي يتقاعد مع نهاية فترة الرئيس الأمريكي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيتقاعد بحلول نهاية فترة ولاية بايدن. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T14:01+0000

2022-07-18T14:01+0000

2022-07-18T14:01+0000

فيروس كورونا

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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صرح فاوتشي (81 عاما) بذلك في لقاء مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وأنتوني فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وأصبح من يمثل جهود الحكومة الأمريكية لاحتواء جائحة (كوفيد-19).كما خدم فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وأعلن أنتوني فاوتشي، الشهر الماضي، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220113/فيديو-لمستشار-بايدن-البارز-فاوتشي-وهو-يشتم-في-سره-خلال-جلسة-في-مجلس-الشيوخ-1056091052.html

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فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية