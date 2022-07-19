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أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
يواصل الجيش الروسي حملات المساعدة التي يقدمها لسكان قرى وبلدات شرقي سوريا، لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري شمالي نهر الفرات بريف دير الزور... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:44+0000
2022-07-19T10:44+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي الشرقي قدم مساعدات إنسانية وخدمات علاجية للأهالي العائدين الى قراهم ومنازلهم في بلدات الريف الشمالي الواقعة تحت سيطرة الحكومة في مناطق الجزيرة السورية.وأضاف أن حملة توزيع المساعدات والخدمات الطبية تأتي كل شهرين مرة تحت إشراف رئيس مركز المصالحة الروسية في المنطقة وحضور وجهاء المنطقة وممثل عن محافظة دير الزور.وقد تم توزيع 300 حصة من السلال الغذائية وذلك ضمن عملية توزيع الدفعة الرابعة لأهالي قرى وبلدات المنطقة.يذكر أن قرى وبلدات الريف الشمالي تحررت مع نهاية العام 2017 على أيدي الجيش العربي السوري والقوات الروسية بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وهي القرى السبعة التي تقع تحت سيطرة الحكومة في الجزيرة السورية بالقرب من حقل الكونيكو الغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وإنسانية-للمناطق-المحررة-في-ريف-ديرالزور-شرقي-سوريا-1064228494.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, روسيا

أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا

10:44 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Farouq Modhiأطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Farouq Modhi
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يواصل الجيش الروسي حملات المساعدة التي يقدمها لسكان قرى وبلدات شرقي سوريا، لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري شمالي نهر الفرات بريف دير الزور الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي الشرقي قدم مساعدات إنسانية وخدمات علاجية للأهالي العائدين الى قراهم ومنازلهم في بلدات الريف الشمالي الواقعة تحت سيطرة الحكومة في مناطق الجزيرة السورية.
وأضاف أن حملة توزيع المساعدات والخدمات الطبية تأتي كل شهرين مرة تحت إشراف رئيس مركز المصالحة الروسية في المنطقة وحضور وجهاء المنطقة وممثل عن محافظة دير الزور.
وقد تم توزيع 300 حصة من السلال الغذائية وذلك ضمن عملية توزيع الدفعة الرابعة لأهالي قرى وبلدات المنطقة.
© Sputnik . Farouq Modhiأطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
© Sputnik . Farouq Modhiأطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
© Sputnik . Farouq Modhiأطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
© Sputnik . Farouq Modhiأطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
1/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
2/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
3/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا
4/4
© Sputnik . Farouq Modhi
أطباء الجيش الروسي يقدمون خدمات علاجية لسكان قرى شرقي سوريا

وأكد عبد العزيز ذياب أحد وجهاء المنطقة ومنسق لدى مركز المصالحة أن التوزيع يأتي بمعدل 300 سلة لكل قرية ضمن إطار الدعم الإنساني للأهالي العائدين إلى منازلهم وخاصة الأسر المحتاجة وأسر الشهداء، وتحوي كل سلة مادة الطحين والرز والزيت والشاي ويهدف مركز المصالحة الروسية بحطلة من خلال تقديم هذه المساعدات للتخفيف عن الأهالي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة بالتعاون مع المخاتير، كما تم تقديم العلاج والأدوية المجانية للأهالي ضمن حملات التوزيع.

يذكر أن قرى وبلدات الريف الشمالي تحررت مع نهاية العام 2017 على أيدي الجيش العربي السوري والقوات الروسية بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وهي القرى السبعة التي تقع تحت سيطرة الحكومة في الجزيرة السورية بالقرب من حقل الكونيكو الغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لها.
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
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