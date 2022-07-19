https://arabic.sputniknews.com/20220719/ارتفاع-أسعار-النفط-بدعم-من-تراجع-الدولار-وشح-في-الإمدادات-1065262410.html
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات
قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات، أمس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T02:45+0000
2022-07-19T02:45+0000
2022-07-19T02:45+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464530_0:0:3251:1828_1920x0_80_0_0_559365b1996bb371fb95feee74a056c5.jpg
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم شتنبر جلسة التداول مرتفعة بـ5.11 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.1 بالمئة يوم الجمعة.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بـ 5.01 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو/تموز.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس قد دفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/مؤسسة-النفط-الليبية-تعلن-رفع-حالة-القوة-القاهرة-وبدء-تصدير-الخام-1065259609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464530_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2ae607ccc411d60d818d10918c7bef49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات
تابعنا عبر
قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات، أمس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه القادم لمحاربة التضخم.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم شتنبر جلسة التداول مرتفعة
بـ5.11 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.1 بالمئة يوم الجمعة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بـ 5.01 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو/تموز.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس قد دفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي.