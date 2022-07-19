https://arabic.sputniknews.com/20220719/البيت-الأبيض-يعلق-لأول-مرة-على-مصافحة-القبضة-بين-بايدن-ومحمد-بن-سلمان-1065265069.html

البيت الأبيض يعلق لأول مرة على مصافحة "القبضة" بين بايدن ومحمد بن سلمان

البيت الأبيض يعلق لأول مرة على مصافحة "القبضة" بين بايدن ومحمد بن سلمان

علق البيت الأبيض، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن وصف مصافحته بـ"القبضة" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها "ليست مهمة". 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T07:00+0000

2022-07-19T07:00+0000

2022-07-19T07:00+0000

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "بايدن كان يشير إلى السياسات التي تمت مناقشتها ومخرجات الاجتماعات التي عقدت خلال رحلته إلى الخارج".وأضافت بيير، إن بايدن "يفهم كيف تعمل هذه التفاعلات والعلاقات، لديه خبرة في ذلك، وما هو المهم والمهم للغاية، انظر، مرة أخرى، عندما ذهب إلى الشرق الأوسط، كان يتأكد من عدم وجود فراغ لتدخل فيه دول مثل روسيا أو الصين، للتأكد من أننا نرد على إيران، للتأكد من أنه أجرى محادثات ليس فقط مع المملكة العربية السعودية بل مع القادة الآخرين الذين كانوا في دول مجلس التعاون الخليجي+3".وأكدت أن "ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات كان يدور حول مصلحة الأمريكيين"، متابعة: "نحن نتحدث عن مدى أهمية التأكد من أننا نقدم أداء جيدا هنا محليا، وهذا هو محور تركيز الرئيس".وكان بايدن قال عندما سئل عما إذا كان يأسف بشأن مصافحته بالقبضة للأمير محمد بن سلمان، الذي قال تقييم للولايات المتحدة إنه سمح بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018: "لماذا لا تتحدثون عن شيء مهم؟ أنا سعيد بالإجابة على سؤال مهم".وخرج وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، ليعلق على الجدل الدائر بشأن اللقطة التي ‏تداولتها وكالات الأنباء العالمية، ومحورها "مصافحة القبضة" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن ‏سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏وقال ابن فرحان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن خرج من "مصافحة القبضة" مع الأمير محمد بن سلمان "بلقاء مع زعيم رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بإعادة تنشيط السياسة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا".وأردف: "أرى الصورة أنها بمثابة فوز لبايدن".وهنا يقاطع مذيع "سي إن إن"، نيك روبرتسون وزير الخارجية السعودي، سائلا إياه: "لكن هل اضطر بايدن للحصول على مصافحة قبضة لفتح الباب أمام كل ذلك"، ليجيبه الأمير فيصل بن فرحان: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بـ"مصافحة القبضة"، أعتقد أن الزعيمين تبادلا المجاملات، وهذا طبيعي جدا".وزار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السعودية يوم الجمعة الماضية، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز لدى وصوله أمير مكة، خالد الفيصل، والذي قام بتوديعه عند مغادرته السبت.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/وزير-الخارجية-السعودية-عن-مصافحة-القبضة-بين-محمد-بن-سلمان-وبايدن-في-المملكة-فوز-للأخير-1065179229.html

https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html

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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان