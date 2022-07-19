https://arabic.sputniknews.com/20220719/الحرس-الثوري-الإيراني-یعتقل-17-مديرا-في-بلدية-همدان-بتهمة-الفساد-1065267509.html

الحرس الثوري الإيراني یعتقل 17 مديرا في بلدية همدان بتهمة الفساد

الحرس الثوري الإيراني یعتقل 17 مديرا في بلدية همدان بتهمة الفساد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 17 مديرا في بلدية همدان بتهمة الفساد". 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T08:27+0000

2022-07-19T08:27+0000

2022-07-19T08:27+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان لها: "تم الكشف عن شبكة فساد مالي وإداري داخل بلدية همدان واعتقال 17 شخصا على صلة بالشبكة وتحويلهم للسلطات القضائية المختصة".وأثار تسجيل صوتي مسرب من اجتماع سري بين قيادات بارزة في "الحرس الثوري" ضجة واسعة في إيران مؤخرا، حيث دار حوار حول قضية فساد في إحدى أبرز الشركات التابعة للحرس.بدأت القصة عندما نشرت "إذاعة فردا" الناطقة بالفارسية تسجيلا صوتيا مدته 50 دقيقة، من اجتماع سري جرى قبل سنوات بين قائد الحرس الثوري آنذاك، محمد علي جعفري، ونائبه في الشؤون الاقتصادية والعمرانية، صادق ذوالقدرنيا.وكان الحديث بين القائدين جعفري وذوالقدرنيا يدور حول قضية فساد في شركة "ياس" القابضة، التي تعد من أبرز شركات "مؤسسة التعاون" في الحرس الثوري.وبعد ثلاثة أيام من الصمت، أكدت وكالة "فارس"، المقربة من "الحرس الثوري" صحة التسجيل، وقالت إنها سنتشر لاحقا "معلومات أكثر دقة" بشأن قضية المخالفات.ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية، عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن هذا الملف ليس جديدا، فقد نشرته "بي.بي.سي" قبل 3 سنوات، وحينها جرى التحقيق مع المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية.من جهته قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، لوكالة "إيلنا"، إن اللجنة تنوي مناقشة التسجيل الصوتي.وأضاف: "سمعت الملف (الصوتي) عدة مرات، لم يحصل الكارهون على ما أرادوه، ليكون ذريعة تشويه الحرس، العدو لا يمكن أن يلحق ضرراً بشعبية الحرس بهذه الحرب النفسية".واعترف مشكيني بوجود "تغلغل" في مؤسسات البلاد، قائلا، إن "التغلغل قضية واقعية، يدخل عبر نظرة ووجوه موثوق بها، بعض المرات يكون في أجهزة الرقابة والمواقع الحساسة ويتسبب في أن يحل الباطل محل الحق، ومن الصعب تحديده لكن ليس مستحيلا".واتهم عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، النائب مجتبى توانغر، وسائل الإعلام الخارجية بـ"السعي لضرب النظام وأمن الناس".

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني