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الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
توصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) ونقابات الطيارين، مساء الاثنين، إلى اتفاق للأجور أنهي إضراباً كان قد أوقف مئات الرحلات الجوية، وألقى بظلال من الشك... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T03:27+0000
2022-07-19T03:27+0000
أخبار الدنمارك
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وتوقف غالبية طياري ساس في السويد والدنمارك والنرويج عن العمل في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى إضراب قالت ساس إنه "كبدها خسائر تتراوح بين 94 و123 مليون دولار في اليوم".ووصف يان ليفي سكوجفانج، وهو مسؤول نقابي، التسوية بأنها "مأساة للطيارين".استمر الإضراب 15 يوما وعطل ما يقارب 3700 رحلة ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة، وفقا لوكالة رويترز.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الدنماركية-تكشف-عن-هوية-ضحايا-حادث-إطلاق-النار-في-مركز-التسوق-في-كوبنهاغن-1064601859.html
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أخبار الدنمارك, السويد

الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين

03:27 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / LISELOTTE SABROEشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية "ساس" تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية ساس تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / LISELOTTE SABROE
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توصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) ونقابات الطيارين، مساء الاثنين، إلى اتفاق للأجور أنهي إضراباً كان قد أوقف مئات الرحلات الجوية، وألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة.
وتوقف غالبية طياري ساس في السويد والدنمارك والنرويج عن العمل في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى إضراب قالت ساس إنه "كبدها خسائر تتراوح بين 94 و123 مليون دولار في اليوم".
ووصف يان ليفي سكوجفانج، وهو مسؤول نقابي، التسوية بأنها "مأساة للطيارين".
الشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
4 يوليو, 07:14 GMT
استمر الإضراب 15 يوما وعطل ما يقارب 3700 رحلة ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة، وفقا لوكالة رويترز.
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