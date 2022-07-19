https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخطوط-الإسكندنافية-تتوصل-إلى-اتفاق-لإنهاء-إضراب-الطيارين-1065262761.html
الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
توصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) ونقابات الطيارين، مساء الاثنين، إلى اتفاق للأجور أنهي إضراباً كان قد أوقف مئات الرحلات الجوية، وألقى بظلال من الشك... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T03:27+0000
2022-07-19T03:27+0000
2022-07-19T03:27+0000
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السويد
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وتوقف غالبية طياري ساس في السويد والدنمارك والنرويج عن العمل في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى إضراب قالت ساس إنه "كبدها خسائر تتراوح بين 94 و123 مليون دولار في اليوم".ووصف يان ليفي سكوجفانج، وهو مسؤول نقابي، التسوية بأنها "مأساة للطيارين".استمر الإضراب 15 يوما وعطل ما يقارب 3700 رحلة ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة، وفقا لوكالة رويترز.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الدنماركية-تكشف-عن-هوية-ضحايا-حادث-إطلاق-النار-في-مركز-التسوق-في-كوبنهاغن-1064601859.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدنمارك, السويد
الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين
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توصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) ونقابات الطيارين، مساء الاثنين، إلى اتفاق للأجور أنهي إضراباً كان قد أوقف مئات الرحلات الجوية، وألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة.
وتوقف غالبية طياري ساس في السويد والدنمارك والنرويج عن العمل في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى إضراب
قالت ساس إنه "كبدها خسائر تتراوح بين 94 و123 مليون دولار في اليوم".
ووصف يان ليفي سكوجفانج، وهو مسؤول نقابي، التسوية بأنها "مأساة للطيارين".
استمر الإضراب 15 يوما وعطل ما يقارب 3700 رحلة ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة، وفقا لوكالة
رويترز.