https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخطوط-الإسكندنافية-تتوصل-إلى-اتفاق-لإنهاء-إضراب-الطيارين-1065262761.html

الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين

الخطوط الإسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الطيارين

توصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) ونقابات الطيارين، مساء الاثنين، إلى اتفاق للأجور أنهي إضراباً كان قد أوقف مئات الرحلات الجوية، وألقى بظلال من الشك... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T03:27+0000

2022-07-19T03:27+0000

2022-07-19T03:27+0000

أخبار الدنمارك

السويد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065262532_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_89dc63910dac080228f332eb3f672237.jpg

وتوقف غالبية طياري ساس في السويد والدنمارك والنرويج عن العمل في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى إضراب قالت ساس إنه "كبدها خسائر تتراوح بين 94 و123 مليون دولار في اليوم".ووصف يان ليفي سكوجفانج، وهو مسؤول نقابي، التسوية بأنها "مأساة للطيارين".استمر الإضراب 15 يوما وعطل ما يقارب 3700 رحلة ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة، وفقا لوكالة رويترز.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الدنماركية-تكشف-عن-هوية-ضحايا-حادث-إطلاق-النار-في-مركز-التسوق-في-كوبنهاغن-1064601859.html

أخبار الدنمارك

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الدنمارك, السويد