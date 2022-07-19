https://arabic.sputniknews.com/20220719/السودان-وصول-تعزيزات-أمنية-للنيل-الأزرق-وكسلا-بعد-سقوط-عشرات-القتلى-1065274241.html

السودان... وصول تعزيزات أمنية للنيل الأزرق وكسلا بعد سقوط عشرات القتلى

السودان... وصول تعزيزات أمنية للنيل الأزرق وكسلا بعد سقوط عشرات القتلى

وصلت تعزيزات أمنية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ولايتي النيل الأزرق وكسلا، السودانيتين، بعد أعمال عنف واشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل العشرات. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T10:54+0000

2022-07-19T10:54+0000

2022-07-19T10:54+0000

أخبار السودان اليوم

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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن طيران الشرطة "نقل تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بتلك الولايات".وأضافت أن نقل تلك التعزيزات إلى الولايتين جاء في إطار توجيهات اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.وبحسب المصدر ذاته، ساهمت تلك القوات في "إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات مما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع قتلى أحداث العنف القبلي التي اندلعت الجمعة الماضية في إقليم النيل الأزرق (جنوب شرق) إلى 79 والجرحى إلى 199.وأمس الأول (الأحد)، قرر مجلس الأمن والدفاع، تعزيز القوات الأمنية بالنيل الأزرق، و"التعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات".وأمس الاثنين، ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في كسلا إلى 5 قتلى و16 مصابا. واندلعت تلك الأحداث في الولاية الواقعة شرقي السودان بعدما احتج المئات من أبناء قبيلة الهوسا على مقتل أشخاص من القبيلة ذاتها في الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/الصحة-السودانية-ارتفاع-قتلى-أحداث-العنف-في-النيل-الأزرق-إلى-79-والجرحى-إلى-199-1065257277.html

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أخبار السودان اليوم