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بوتين وأردوغان يبحثان في طهران قضايا التسوية السورية
بوتين وأردوغان يبحثان في طهران قضايا التسوية السورية
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة صيغة أستانا في طهران، قضايا التسوية السورية وقضية قره باغ... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:55+0000
2022-07-19T17:21+0000
العالم
التسوية السورية
إيران
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "هناك تساؤلات كثيرة حول التسوية السورية، والمشاريع الثنائية الكبيرة تتقدم وتتطور. قضية أخرى مهمة في مجال رؤيتنا - تسوية قضية قره باغ".وأشار بوتين، إلى أنه التقى مؤخرا بالرئيس الأذربيجاني في إطار قمة بحر قزوين ، "تحية كبيرة لكم منه"، مضيفا "لدينا جدول عمل كبير للغاية".ووفقا للرئيس الروسي، فإن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور "على الرغم من كل شيء، فإن حجم التجارة ينمو بوتيرة كبيرة جدًا".كما أعرب بوتين، عن ارتياحه لأنه على هامش قمة أستانا "الثلاثية"، أتيحت له ولأردوغان فرصة لعقد اجتماع ثنائي، لأن الكثير من المسائل تراكمت.ويقوم بوتين بزيارة لطهران تستغرق يوما واحدا. كما هو متوقع، يناقش زعيما روسيا وتركيا القضايا على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك الوضع بخصوص تصدير الحبوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-خلال-لقاء-رئيسي-العلاقات-بين-البلدين-تتطور-بوتيرة-جيدة-1065289243.html
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العالم, التسوية السورية, إيران, فلاديمير بوتين

بوتين وأردوغان يبحثان في طهران قضايا التسوية السورية

16:55 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . POOL
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة صيغة أستانا في طهران، قضايا التسوية السورية وقضية قره باغ والأجندة الثنائية.
وقال بوتين: "هناك تساؤلات كثيرة حول التسوية السورية، والمشاريع الثنائية الكبيرة تتقدم وتتطور. قضية أخرى مهمة في مجال رؤيتنا - تسوية قضية قره باغ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية
14:16 GMT
وأشار بوتين، إلى أنه التقى مؤخرا بالرئيس الأذربيجاني في إطار قمة بحر قزوين ، "تحية كبيرة لكم منه"، مضيفا "لدينا جدول عمل كبير للغاية".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور "على الرغم من كل شيء، فإن حجم التجارة ينمو بوتيرة كبيرة جدًا".
كما أعرب بوتين، عن ارتياحه لأنه على هامش قمة أستانا "الثلاثية"، أتيحت له ولأردوغان فرصة لعقد اجتماع ثنائي، لأن الكثير من المسائل تراكمت.
ويقوم بوتين بزيارة لطهران تستغرق يوما واحدا. كما هو متوقع، يناقش زعيما روسيا وتركيا القضايا على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك الوضع بخصوص تصدير الحبوب.
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