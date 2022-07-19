https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-خلال-لقاء-رئيسي-العلاقات-بين-البلدين-تتطور-بوتيرة-جيدة-1065289243.html

بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية

بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ببدء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T14:16+0000

2022-07-19T14:16+0000

2022-07-19T14:26+0000

فلاديمير بوتين

إيران

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065288462_0:74:3093:1814_1920x0_80_0_0_0416d0f85b7d1de4de9d3ffefff75266.jpg

موسكو - سبوتنيك. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، ومن المتوقع أن تتناول محادثات الرئيسين قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكشف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".واعتبر بوتين أن موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية.وقال رئيسي إن "طهران تأمل في أن تصبح زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية".وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم. وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن في وقت سابق، أن القادة الثلاثة سيعتمدون خلال قمتهم في طهران بيانًا مشتركًا، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.وقال أوشاكوف، للصحفيين: "من المقرر اعتماد بيان مشترك عقب لقاء لدول صيغة أستانا في طهران؛ تم إعداد المسودة، والاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عن البيان عقب انتهاء لقاء القمة الثلاثية".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-سنناقش-مع-بوتين-ورئيسي-آخر-التطورات-في-سوريا-1065280140.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فلاديمير بوتين, إيران, روسيا