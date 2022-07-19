https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-خلال-لقاء-رئيسي-العلاقات-بين-البلدين-تتطور-بوتيرة-جيدة-1065289243.html
بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية
بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ببدء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:16+0000
2022-07-19T14:16+0000
2022-07-19T14:26+0000
فلاديمير بوتين
إيران
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، ومن المتوقع أن تتناول محادثات الرئيسين قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكشف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".واعتبر بوتين أن موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية.وقال رئيسي إن "طهران تأمل في أن تصبح زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية".وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم. وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن في وقت سابق، أن القادة الثلاثة سيعتمدون خلال قمتهم في طهران بيانًا مشتركًا، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.وقال أوشاكوف، للصحفيين: "من المقرر اعتماد بيان مشترك عقب لقاء لدول صيغة أستانا في طهران؛ تم إعداد المسودة، والاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عن البيان عقب انتهاء لقاء القمة الثلاثية".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-سنناقش-مع-بوتين-ورئيسي-آخر-التطورات-في-سوريا-1065280140.html
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فلاديمير بوتين, إيران, روسيا
بوتين يؤكد أن موسكو وطهران تقدمان "مساهمة كبيرة" في تسوية الأزمة السورية
14:16 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ببدء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
موسكو - سبوتنيك. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، ومن المتوقع أن تتناول محادثات الرئيسين قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
وكشف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".
واعتبر بوتين أن موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية.
"نحن نعزز تعاوننا في قضايا الأمن الدولي، ونقدم مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية".
وقال رئيسي إن "طهران تأمل في أن تصبح زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية".
"آمل أن تكون زيارتكم للجمهورية الإسلامية الإيرانية نقطة تحول فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين ، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم.
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن في وقت سابق، أن القادة الثلاثة سيعتمدون خلال قمتهم في طهران بيانًا مشتركًا، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.
وقال أوشاكوف، للصحفيين: "من المقرر اعتماد بيان مشترك عقب لقاء لدول صيغة أستانا في طهران؛ تم إعداد المسودة، والاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عن البيان عقب انتهاء لقاء القمة الثلاثية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.