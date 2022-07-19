https://arabic.sputniknews.com/20220719/بعد-ضبط-جرائم-الخيانة-العظمى-تعيين-رؤساء-جدد-لمديريات-الأمن-في-5-مقاطعات-أوكرانية-1065271807.html
بعد ضبط "جرائم الخيانة العظمى"... تعيين رؤساء جدد لمديريات الأمن في 5 مقاطعات أوكرانية
بعد ضبط "جرائم الخيانة العظمى"... تعيين رؤساء جدد لمديريات الأمن في 5 مقاطعات أوكرانية
غيّر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء مديريات أمن في 5 مقاطعات. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:19+0000
2022-07-19T10:19+0000
2022-07-19T10:19+0000
أخبار أوكرانيا
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تستمر السلطة الأوكرانية في "تطهير" أجهزتها الأمنية بعد ضبط ما سمته بـ"جرائم الخيانة العظمى" فيها.وكان زيلينسكي، قد فصل رئيسة النيابة العامة الأوكرانية، فينيديكتوفا، ومدير جهاز الأمن، باكانوف، من وظيفتيهما لارتكاب الكثيرين من مرؤوسيهما "الخيانة العظمى".وأصدر زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن تعيين رئيس جديد لمديرية الأمن في مقاطعات خاركوف وسومي وبولتافا وزاكارباتسكايا ودنيبروبتروفسك.وكشف زيلينسكي أيضا أنه بصدد إقالة 28 مسؤولا في جهاز الأمن بسبب نتائج عملهم غير المُرضية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بعد ضبط "جرائم الخيانة العظمى"... تعيين رؤساء جدد لمديريات الأمن في 5 مقاطعات أوكرانية
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غيّر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء مديريات أمن في 5 مقاطعات.
تستمر
السلطة الأوكرانية في "تطهير" أجهزتها الأمنية بعد ضبط ما سمته بـ"جرائم الخيانة العظمى" فيها.
وكان زيلينسكي، قد فصل رئيسة النيابة العامة الأوكرانية، فينيديكتوفا، ومدير جهاز الأمن، باكانوف، من وظيفتيهما لارتكاب الكثيرين من مرؤوسيهما "الخيانة العظمى".
وأصدر زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن تعيين رئيس جديد لمديرية الأمن في مقاطعات خاركوف وسومي وبولتافا وزاكارباتسكايا ودنيبروبتروفسك.
وكشف زيلينسكي أيضا أنه بصدد إقالة 28 مسؤولا في جهاز الأمن بسبب نتائج عملهم غير المُرضية.