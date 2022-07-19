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https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوغدانوف-لـسبوتنيك-زيارة-بايدن-إلى-السعودية-يمكن-أن-توصف-بأنها-غير-مجدية-1065266910.html
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": زيارة بايدن إلى السعودية يمكن وصفها بأنها "غير مجدية"
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": زيارة بايدن إلى السعودية يمكن وصفها بأنها "غير مجدية"
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، إن زيارة بايدن إلى السعودية يمكن أن... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:05+0000
2022-07-19T08:15+0000
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وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع هكذا يقيِمها العرب (يقصد بالفشلٍ). (يمكنك وصف الزيارة) بأنها عديمة الجدوى إلى حد كبير".وأضاف أن "النتائج الخاصة التي كان الأمريكيون يعولون عليها لم تتحقق".
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روسيا, العالم, العالم العربي

بوغدانوف لـ"سبوتنيك": زيارة بايدن إلى السعودية يمكن وصفها بأنها "غير مجدية"

08:05 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، إن زيارة بايدن إلى السعودية يمكن أن توصف بأنها "غير مجدية"، وواشنطن لم تحقق النتائج المرجوة.
وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع هكذا يقيِمها العرب (يقصد بالفشلٍ). (يمكنك وصف الزيارة) بأنها عديمة الجدوى إلى حد كبير".
وأضاف أن "النتائج الخاصة التي كان الأمريكيون يعولون عليها لم تتحقق".
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