جاكي شان ينتج فيلما على "أطلال" المدن السورية
© Sputnik . Osama Dyoubالمجر تعيد إعمار أحياء حمص القديمة، سوريا 16 يوليو 2021
© Sputnik . Osama Dyoub
تقوم الصين بتصوير فيلم في سوريا لأول مرة، وسيكون جاكي شان هو المنتج المنفذ لفيلم "هوم أوبيريشين"، وسيجري التصوير في دمشق ومدن أخرى.
وقال زياد علي، مدير استيديو "أرت ميكر برودكشن"، وهي شركة مشاركة في العمل من الإمارات العربية المتحدة لـ"سبوتنيك": "يحكي الفيلم عن مصائر البشر، والحبكة تدور حول كيفية إجلاء الحكومة الصينية لدبلوماسييها ومواطنيها الآخرين، وكذلك الأجانب من بلد معين في الشرق الأوسط حيث اندلعت حرب أهلية".
ويتم إنتاج العمل بناء على طلب الحكومة الصينية حسب علي.
وأضاف علي: "المنتج المنفذ هو جاكي شان، إنه فيلم روائي طويل سيتم تصوير 40% من أحداثه في سوريا".
وتدور أحداث الفيلم حسب علي: "في بلد خيالي يسمى بومان، ويستند الفيلم إلى إجلاء المواطنين الصينيين من اليمن في عام 2015 بعد اندلاع الحرب الأهلية".
ضجّة واسعة أثارها الفيلم الجديد للفنان الصيني الشهير #جاكي_شان، والذي يحمل اسم "Home Operation".. ما القصة؟#عينك_على_العالمhttps://t.co/TX9biCiyn3— العين الإخبارية (@AlAinNews) July 19, 2022
وسيتم التصوير في منطقة الحجر الأسود بدمشق ومدينة داريا في ريف دمشق، وكذلك في حمص وطرطوس وبانياس.
وفقًا لعلي، عند اختيار بلد للتصوير، كان المنتجون "يبحثون عن مناطق مزقتها الحرب، فضلاً عن نكهة شرق أوسطية".
وتم النظر في العديد من الخيارات في العديد من الدول العربية، ولكن كان لدى سوريا "المؤهلات الفنية والطبيعة المناسبة للتصوير" التي تناسب المنتجين.
يتناول Home Operation قصة إجلاء أكثر من 600 مواطن صيني وآخرين أجانب من #اليمن، بعد اندلاع الحرب فيها.. ويقدم الفيلم نفسه على أنه فيلم ضخم يمجد دور السلطات الصينية في عملية إخلاء بطولية#عينك_على_العالم pic.twitter.com/DvxFMH0sJn— العين الإخبارية (@AlAinNews) July 19, 2022
وقال مدير الشركة إن "التصوير بدأ قبل أسبوع، والعمل في سوريا يسير بسلاسة وسيستغرق نحو شهرين ونصف الشهر".
كما نفى علي الشائعات التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام بأن جاكي شان كان حاضرًا شخصيًا في موقع التصوير في سوريا.
وقال علي: "جاكي شان لا يمثل في الفيلم، بل ينتجه".