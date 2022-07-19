https://arabic.sputniknews.com/20220719/خامنئي-لولا-تصدي-روسيا-للناتو-في-أوكرانيا-لافتعل-الحلف-لاحقا-حربا-بسبب-القرم-1065308477.html
خامنئي: لولا تصدي روسيا للناتو في أوكرانيا لأشعل الحلف لاحقا حربا بذريعة القرم
خامنئي: لولا تصدي روسيا للناتو في أوكرانيا لأشعل الحلف لاحقا حربا بذريعة القرم
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنه لولا تصدي روسيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لافتعلت الدول الغربية لاحقا نفس الحرب، مشددا أهمية التعاون مع موسكو في... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:32+0000
2022-07-19T21:32+0000
2022-07-19T21:37+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال خامنئي، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إن "الأحداث العالمية الحالية، تكشف أهمية التعاون مع روسيا في مختلف المجالات".وأوضح أنه "لولا تصدي روسيا لحلف الناتو في أوكرانيا لافتعلت الدول الغربية لاحقا نفس هذه الحرب، بسبب شبه جزيرة القرم"، داعيا إلى "اليقظة ضد الخداع الغربي".وأشار إلى أنه "في قضية أوكرانيا، لولا الخطوة الروسية لقام الطرف الآخر بإشعال فتيل الحرب".وشدد خامنئي على أن "التعاون الإيراني الروسي طويل الأمد، ويصب في مصلحة كِلا البلدين بصورة كبيرة".كما أشاد خامنئي بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستقلالية خلال توليه رئاسة روسيا، لافتا إلى أن موسكو، في عهد بوتين تحافظ على استقلاليتها.وكان الرئيس الروسي قد عقد اجتماعا مع خامنئي اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران والتي تستمر 24 ساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/خامنئي-يدعو-لـ-طرد-الأمريكيين-من-منطقة-شرق-الفرات-في-سوريا--1065303239.html
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إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
خامنئي: لولا تصدي روسيا للناتو في أوكرانيا لأشعل الحلف لاحقا حربا بذريعة القرم
21:32 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 21:37 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنه لولا تصدي روسيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لافتعلت الدول الغربية لاحقا نفس الحرب، مشددا أهمية التعاون مع موسكو في ظل الظروف العالمية الحالية.
وقال خامنئي
، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إن "الأحداث العالمية الحالية، تكشف أهمية التعاون مع روسيا في مختلف المجالات".
وأوضح أنه "لولا تصدي روسيا لحلف الناتو
في أوكرانيا لافتعلت الدول الغربية لاحقا نفس هذه الحرب، بسبب شبه جزيرة القرم"، داعيا إلى "اليقظة ضد الخداع الغربي".
وأشار إلى أنه "في قضية أوكرانيا، لولا الخطوة الروسية لقام الطرف الآخر بإشعال فتيل الحرب".
وتابع "دول الناتو لا تعرف حدوداً، ولو فُتح الطريق أمامها، ولم تتمّ مواجهتها في أوكرانيا، لأشعلت فتيل الحرب بعد فترة بذريعة شبه جزيرة القرم".
وشدد خامنئي على أن "التعاون الإيراني الروسي طويل الأمد، ويصب في مصلحة كِلا البلدين بصورة كبيرة".
كما أشاد خامنئي بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الاستقلالية خلال توليه رئاسة روسيا، لافتا إلى أن موسكو، في عهد بوتين تحافظ على استقلاليتها.
وكان الرئيس الروسي قد عقد اجتماعا مع خامنئي اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران والتي تستمر 24 ساعة.