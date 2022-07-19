https://arabic.sputniknews.com/20220719/رئيس-وزراء-مقدونيا-الشمالية-عملنا-بجهد-للوصول-لمفاوضات-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1065271687.html
رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: عملنا بجهد للوصول لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: عملنا بجهد للوصول لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، مع الإعلان عن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، أن بلاده عملت بجهد وتبنت قرارات موسعة للوصول... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:16+0000
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أمستردام- سبوتنيك. وأوضح كوفاتشيفسكي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية التشيك، يان ليبفاسكي، ومفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فورهيلي، بمناسبة بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي: "بلادنا عملت بجهد وتبنينا قرارات موسعة للوصول إلى هذه اللحظة"، مضيفا: "أنا مقتنع أننا سنحصل على مستقبل أفضل وأشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لبلادنا".ومن جانبه، قال مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فورهيلي: "المفوضية ستحشد جهودها لتسريع عملية انضمام مقدونيا الشمالية، وإنها على ثقة أننا سنعمل معا بشكل سريع وبناء خلال المرحلة القادمة".وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد أكد في 2 يوليو/تموز، أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي.وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزير-الخارجية-الإيطالي-حان-الوقت-لبدء-محادثات-انضمام-مقدونيا-الشمالية-للاتحاد-الأوروبي-1064548625.html
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رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: عملنا بجهد للوصول لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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أكد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، مع الإعلان عن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، أن بلاده عملت بجهد وتبنت قرارات موسعة للوصول إلى هذه اللحظة.
أمستردام- سبوتنيك. وأوضح كوفاتشيفسكي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية التشيك، يان ليبفاسكي، ومفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فورهيلي، بمناسبة بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي: "بلادنا عملت بجهد وتبنينا قرارات موسعة للوصول إلى هذه اللحظة"، مضيفا: "أنا مقتنع أننا سنحصل على مستقبل أفضل وأشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لبلادنا".
ومن جانبه، قال مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فورهيلي: "المفوضية ستحشد جهودها لتسريع عملية انضمام مقدونيا الشمالية، وإنها على ثقة أننا سنعمل معا بشكل سريع وبناء خلال المرحلة القادمة".
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو
، قد أكد في 2 يوليو/تموز، أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي.
وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.