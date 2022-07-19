عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/رسميا-بايرن-ميونخ-يتعاقد-مع-دي-ليخت-لمدة-5-سنوات-1065305799.html
رسميا... بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت لمدة 5 سنوات
رسميا... بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت لمدة 5 سنوات
أعلن نادي "بايرن ميونخ" الألماني تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت قادما من "يوفنتوس" الإيطالي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:32+0000
2022-07-19T19:32+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104101/80/1041018060_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_5b8d5ec2cf8f779a063535ecd970b467.jpg
ونشر البايرن بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني جاء فيه أن "اللاعب صاحب الـ22 عاما وقع على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".وفي أول تعليق له عقب الإعلان الرسمي، قال دي ليخت: "أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعباً في هذا النادي الكبير".وأضاف "بايرن ميونخ يعتبر أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم".وتابع "منذ البداية شعرت بتقدير صادق من الإدارة والمدرب، مما أقنعني بالقدوم إلى هنا".وأتم "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ".وبذلك يكون بايرن قد أبرم 4 صفقات هذا الصيف، المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.وكان بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.وكان دي ليخت قد انضم ليوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي، وشارك خلال تلك الفترة في 117 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104101/80/1041018060_0:0:4864:3648_1920x0_80_0_0_3879f60a23b361d799b331e99ae05e35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي بايرن ميونخ

رسميا... بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت لمدة 5 سنوات

19:32 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDدي ليخت
دي ليخت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي "بايرن ميونخ" الألماني تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت قادما من "يوفنتوس" الإيطالي.
ونشر البايرن بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني جاء فيه أن "اللاعب صاحب الـ22 عاما وقع على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".
وفي أول تعليق له عقب الإعلان الرسمي، قال دي ليخت: "أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعباً في هذا النادي الكبير".
وأضاف "بايرن ميونخ يعتبر أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم".
وتابع "منذ البداية شعرت بتقدير صادق من الإدارة والمدرب، مما أقنعني بالقدوم إلى هنا".
وأتم "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ".
وبذلك يكون بايرن قد أبرم 4 صفقات هذا الصيف، المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.
وكان بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.
وكان دي ليخت قد انضم ليوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي، وشارك خلال تلك الفترة في 117 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала