رسميا... بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت لمدة 5 سنوات
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDدي ليخت
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
أعلن نادي "بايرن ميونخ" الألماني تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت قادما من "يوفنتوس" الإيطالي.
ونشر البايرن بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني جاء فيه أن "اللاعب صاحب الـ22 عاما وقع على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".
𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡 𝙘𝙞𝙩𝙮, 𝙈𝙖𝙩𝙩𝙝𝙞𝙟𝙨! 🔴⚪#ServusDeLigt pic.twitter.com/vN314pKqHR— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 19, 2022
وفي أول تعليق له عقب الإعلان الرسمي، قال دي ليخت: "أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعباً في هذا النادي الكبير".
وأضاف "بايرن ميونخ يعتبر أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم".
#FCBayern have signed Matthijs #DeLigt from Juventus. 🔴⚪— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 19, 2022
🔗 All the information: https://t.co/eHmLbFlXJP#ServusDeLigt #MiaSanMia @mdeligt_04
وتابع "منذ البداية شعرت بتقدير صادق من الإدارة والمدرب، مما أقنعني بالقدوم إلى هنا".
وأتم "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ".
🗣️ @mdeligt_04: "It's an amazing honour and I'm really happy to be here." 🔴⚪— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 19, 2022
The reaction to our latest signing 🔥#ServusDeLigt pic.twitter.com/Rt1ifOkj83
وبذلك يكون بايرن قد أبرم 4 صفقات هذا الصيف، المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.
وكان بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.
✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ #ServusDeLigt#MiaSanMia @mdeligt_04 @Brazzo pic.twitter.com/fUzN1Gshwu— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 19, 2022
وكان دي ليخت قد انضم ليوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي، وشارك خلال تلك الفترة في 117 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف.