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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220719/سلطات-خيرسون-كييف-يجب-أن-تنسى-المنطقة-نهائيا---1065263459.html
سلطات خيرسون: كييف يجب أن تنسى المنطقة نهائيا
سلطات خيرسون: كييف يجب أن تنسى المنطقة نهائيا
أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن على السلطات الأوكرانية نسيان منطقة خيرسون ويجب عليها أن تتخلى عن أوهامها بشأن عودة الإقليم إلى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T05:11+0000
2022-07-19T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يجب أن تنسى كييف منطقة خيرسون ولا تتذكرها أبدا، خاصة هناك بعض الأوهام التي تأتي في بالهم بشأن ليلة الهجوم على خيرسون، كل هذا مستحيل".كما أشار ستريموسوف إلى أن المنطقة ستواصل الاستعداد لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا، قائلا بهذا الصدد: "الاستعدادات للاستفتاء جارية، ولا شيء يتغير والخطط تسير كما نريد وقد حصل آلاف الأشخاص بالفعل على جوازات سفر روسية والعملية جارية".وسيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من محافظة زابوروجيه. حيث تم تشكيل إدارات إقليمية في المناطق.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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العالم

سلطات خيرسون: كييف يجب أن تنسى المنطقة نهائيا

05:11 GMT 19.07.2022
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مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن على السلطات الأوكرانية نسيان منطقة خيرسون ويجب عليها أن تتخلى عن أوهامها بشأن عودة الإقليم إلى سيادة كييف.
وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يجب أن تنسى كييف منطقة خيرسون ولا تتذكرها أبدا، خاصة هناك بعض الأوهام التي تأتي في بالهم بشأن ليلة الهجوم على خيرسون، كل هذا مستحيل".
كما أشار ستريموسوف إلى أن المنطقة ستواصل الاستعداد لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا، قائلا بهذا الصدد: "الاستعدادات للاستفتاء جارية، ولا شيء يتغير والخطط تسير كما نريد وقد حصل آلاف الأشخاص بالفعل على جوازات سفر روسية والعملية جارية".
وسيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من محافظة زابوروجيه. حيث تم تشكيل إدارات إقليمية في المناطق.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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