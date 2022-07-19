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كوريا الشمالية تصف علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"
كوريا الشمالية تصف علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"
وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:56+0000
2022-07-19T15:56+0000
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وصرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية في منشور باللغة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا إلى مستوى استراتيجي جديد وتدخل في ذروة تطورها"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي 19 يوليو/ تموز عام 2000، وقع زعيم كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، الإعلان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة في بيونغ يانغ، وأكدت على تطوير التعاون الثنائي الوثيق مع موسكو.يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك" أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو الماضي أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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كوريا الشمالية, روسيا, العالم

كوريا الشمالية تصف علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"

15:56 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.
وصرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية في منشور باللغة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا إلى مستوى استراتيجي جديد وتدخل في ذروة تطورها"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأضافت الوزارة أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين يزداد قوة في رحلة الرفض القاطع للاستبداد والتعسف وأعمال الهيمنة لأمريكا والقوات التابعة لها".
وفي 19 يوليو/ تموز عام 2000، وقع زعيم كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، الإعلان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة في بيونغ يانغ، وأكدت على تطوير التعاون الثنائي الوثيق مع موسكو.
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يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك" أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو الماضي أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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