https://arabic.sputniknews.com/20220719/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يكشف-حصاد-بلاده-بعد-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-فرنسا-1065284552.html

مستشار الرئيس الإماراتي يكشف "حصاد" بلاده بعد زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا

مستشار الرئيس الإماراتي يكشف "حصاد" بلاده بعد زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، على الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

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واعتبر قرقاش أن "زيارة الدولة المميزة التي اختتمها ابن زايد إلى فرنسا ما هي إلا نموذج لتوجه الإمارات البناء، وهو أنها تبني علاقاتها مع الدول الصديقة بجدية وشفافية وعمق".واليوم الثلاثاء، وقعت شركة "توتال إنيرجي"الفرنسية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باريس.بدوره، علق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، على "توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين بلاده وفرنسا"، مؤكدا أن "أبوظبي تسعى لترسيخ العلاقات مع باريس بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر صفحته على "تويتر": "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم"، مضيفا: "نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".ووصل رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا، أمس الاثنين، في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد حكم البلاد في منتصف مايو/ أيار الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/محمد-بن-زايد-بعد-وصوله-إلى-باريس-فرنسا-صديق-وحليف-استراتيجي-للإمارات-1065243851.html

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