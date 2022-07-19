https://arabic.sputniknews.com/20220719/نتائج-رسمية-لا-أدلة-على-استهداف-مسرح-ماريوبول-في-مارس-بقصف-جوي-والانفجار-حدث-من-الداخل--1065262169.html
نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
كشفت نتائج التحقيقات الرسمية، أن الانفجار الذي استهدف مسرحا بمدينة ماريوبول في مارس/آذار الماضي، تم من الداخل، ولا توجد أدلة على أنه تم استهدافه بضربة جوية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T01:09+0000
2022-07-19T01:09+0000
2022-07-19T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية التحقيقات في النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسي كوتسوروبينكو، لوكالة سبوتنيك، "كشفت الاستجوابات لشهود العيان، وعمليات الفحص ومواد الدعوى الجنائية، أن الانفجار في مبنى المسرح وقع من الداخل. وأثناء تحليل حطام المبنى، لم يتم العثور على أي أجزاء مدمرة أو ذخيرة أو بقايا قنابل استهدفت المبنى من الجو".وتابع: "نستنتج بذلك، أنه على الأرجح، حدث الانفجار من داخل المبنى باستخدام عبوات ناسفة. لدينا أدلة من خلال المواد التي تم فحصها، بأنه قبل الانفجار بأيام قليلة، تم إحضار بعض الصناديق إلى المسرح بواسطة أشخاص يرتدون زيا عسكريا. وربما تلك الصناديق هي التي انفجرت".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنفي-اتهامات-كييف-بقصف-مسرح-في-ماريوبول-وتتهم-كتيبة-آزوف-بتلغيمه-وتدميره-1059995302.html
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نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
01:09 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 01:42 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
كشفت نتائج التحقيقات الرسمية، أن الانفجار الذي استهدف مسرحا بمدينة ماريوبول في مارس/آذار الماضي، تم من الداخل، ولا توجد أدلة على أنه تم استهدافه بضربة جوية روسية كما تشير المزاعم.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية التحقيقات في النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسي كوتسوروبينكو، لوكالة سبوتنيك، "كشفت الاستجوابات لشهود العيان، وعمليات الفحص ومواد الدعوى الجنائية، أن الانفجار في مبنى المسرح وقع من الداخ
ل. وأثناء تحليل حطام المبنى، لم يتم العثور على أي أجزاء مدمرة أو ذخيرة أو بقايا قنابل استهدفت المبنى من الجو".
وتابع: "نستنتج بذلك، أنه على الأرجح، حدث الانفجار من داخل المبنى باستخدام عبوات ناسفة. لدينا أدلة من خلال المواد التي تم فحصها، بأنه قبل الانفجار بأيام قليلة، تم إحضار بعض الصناديق إلى المسرح بواسطة أشخاص يرتدون زيا عسكريا. وربما تلك الصناديق هي التي انفجرت".