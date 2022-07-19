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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220719/نتائج-رسمية-لا-أدلة-على-استهداف-مسرح-ماريوبول-في-مارس-بقصف-جوي-والانفجار-حدث-من-الداخل--1065262169.html
نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
كشفت نتائج التحقيقات الرسمية، أن الانفجار الذي استهدف مسرحا بمدينة ماريوبول في مارس/آذار الماضي، تم من الداخل، ولا توجد أدلة على أنه تم استهدافه بضربة جوية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T01:09+0000
2022-07-19T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية التحقيقات في النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسي كوتسوروبينكو، لوكالة سبوتنيك، "كشفت الاستجوابات لشهود العيان، وعمليات الفحص ومواد الدعوى الجنائية، أن الانفجار في مبنى المسرح وقع من الداخل. وأثناء تحليل حطام المبنى، لم يتم العثور على أي أجزاء مدمرة أو ذخيرة أو بقايا قنابل استهدفت المبنى من الجو".وتابع: "نستنتج بذلك، أنه على الأرجح، حدث الانفجار من داخل المبنى باستخدام عبوات ناسفة. لدينا أدلة من خلال المواد التي تم فحصها، بأنه قبل الانفجار بأيام قليلة، تم إحضار بعض الصناديق إلى المسرح بواسطة أشخاص يرتدون زيا عسكريا. وربما تلك الصناديق هي التي انفجرت".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنفي-اتهامات-كييف-بقصف-مسرح-في-ماريوبول-وتتهم-كتيبة-آزوف-بتلغيمه-وتدميره-1059995302.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل

01:09 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 01:42 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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كشفت نتائج التحقيقات الرسمية، أن الانفجار الذي استهدف مسرحا بمدينة ماريوبول في مارس/آذار الماضي، تم من الداخل، ولا توجد أدلة على أنه تم استهدافه بضربة جوية روسية كما تشير المزاعم.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية التحقيقات في النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسي كوتسوروبينكو، لوكالة سبوتنيك، "كشفت الاستجوابات لشهود العيان، وعمليات الفحص ومواد الدعوى الجنائية، أن الانفجار في مبنى المسرح وقع من الداخل. وأثناء تحليل حطام المبنى، لم يتم العثور على أي أجزاء مدمرة أو ذخيرة أو بقايا قنابل استهدفت المبنى من الجو".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
16 مارس, 18:32 GMT
وتابع: "نستنتج بذلك، أنه على الأرجح، حدث الانفجار من داخل المبنى باستخدام عبوات ناسفة. لدينا أدلة من خلال المواد التي تم فحصها، بأنه قبل الانفجار بأيام قليلة، تم إحضار بعض الصناديق إلى المسرح بواسطة أشخاص يرتدون زيا عسكريا. وربما تلك الصناديق هي التي انفجرت".
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:26 GMT
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