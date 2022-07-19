عربي
بوتين: الولايات المتحدة تتبع "نهجا مدمرا" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220719/وثائق-تكشف-مسؤولون-بريطانيون-حذروا-من-ترحيل-المهاجرين-إلى-رواندا-1065304218.html
وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
حذر مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية من خطط المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مستشهدين بسجل حقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:48+0000
2022-07-19T18:51+0000
بريطانيا
طالبي لجوء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
جاء هذا التحذير ضمن وثائق مرفقة في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي مذكرات مكتوبة تم تقديمها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب في مارس/ آذار أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة "سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطاني والمنظمات غير الحكومية".في بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين "بسبب سجل حقوق الإنسان"، وفقا لحسين الذي يمثل مجموعة من طالبي اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامةورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التي تم التوصل إليها مع رواندا في أبريل/ نيسان.وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ومقابل استقبال رواند لهم ستتلقى مساعدات تنموية. سيسمح للمبعدين بتقديم طلب لجوء في رواندا وليس بريطانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-تمنع-ترحيل-اللاجئين-إلى-رواندا--1063646087.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, طالبي لجوء

وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا

18:48 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegram
حذر مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية من خطط المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مستشهدين بسجل حقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.
جاء هذا التحذير ضمن وثائق مرفقة في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا
15 يونيو, 12:47 GMT
وفي مذكرات مكتوبة تم تقديمها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب في مارس/ آذار أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة "سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطاني والمنظمات غير الحكومية".
في بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين "بسبب سجل حقوق الإنسان"، وفقا لحسين الذي يمثل مجموعة من طالبي اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامة
ورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التي تم التوصل إليها مع رواندا في أبريل/ نيسان.
وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ومقابل استقبال رواند لهم ستتلقى مساعدات تنموية. سيسمح للمبعدين بتقديم طلب لجوء في رواندا وليس بريطانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала