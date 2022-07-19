https://arabic.sputniknews.com/20220719/وثائق-تكشف-مسؤولون-بريطانيون-حذروا-من-ترحيل-المهاجرين-إلى-رواندا-1065304218.html
وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
حذر مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية من خطط المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مستشهدين بسجل حقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:48+0000
2022-07-19T18:48+0000
2022-07-19T18:51+0000
بريطانيا
طالبي لجوء
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جاء هذا التحذير ضمن وثائق مرفقة في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي مذكرات مكتوبة تم تقديمها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب في مارس/ آذار أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة "سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطاني والمنظمات غير الحكومية".في بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين "بسبب سجل حقوق الإنسان"، وفقا لحسين الذي يمثل مجموعة من طالبي اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامةورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التي تم التوصل إليها مع رواندا في أبريل/ نيسان.وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ومقابل استقبال رواند لهم ستتلقى مساعدات تنموية. سيسمح للمبعدين بتقديم طلب لجوء في رواندا وليس بريطانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-تمنع-ترحيل-اللاجئين-إلى-رواندا--1063646087.html
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بريطانيا, طالبي لجوء
وثائق تكشف: مسؤولون بريطانيون حذروا من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
18:48 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
حذر مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية من خطط المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مستشهدين بسجل حقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.
جاء هذا التحذير ضمن وثائق مرفقة في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وفي مذكرات مكتوبة تم تقديمها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب في مارس/ آذار أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة "سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطاني والمنظمات غير الحكومية".
في بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين
"بسبب سجل حقوق الإنسان"، وفقا لحسين الذي يمثل مجموعة من طالبي اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامة
ورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التي تم التوصل إليها مع رواندا في أبريل/ نيسان.
وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ومقابل استقبال رواند لهم ستتلقى مساعدات تنموية. سيسمح للمبعدين بتقديم طلب لجوء في رواندا وليس بريطانيا.