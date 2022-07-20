https://arabic.sputniknews.com/20220720/إيران-تعرب-عن-تفاؤلها-خيرا-بإرسال-الإمارات-سفيرها-إلى-طهران-1065340635.html

إيران تعرب عن تفاؤلها خيرا بإرسال الإمارات سفيرها إلى طهران

إيران تعرب عن تفاؤلها خيرا بإرسال الإمارات سفيرها إلى طهران

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن "تفاؤلها خيرا بإرسال دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى إيران". 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T13:47+0000

2022-07-20T13:47+0000

2022-07-20T13:47+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إيران

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، "إننا نتفاءل خيرا بهذا القرار، وإن دل على شيء إنما يدل على توفير المناخ الإيجابي الجديد في المنطقة، حيث أن العلاقات مع الإمارات واسعة النطاق ومتنوعة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قال الجمعة الماضية، إن بلاده تعمل على إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع طهران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.وفي حديثه إلى الصحفيين، قال إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده "لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها".وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".وقال: "لا تتمتع الدولتان (الإمارات والأردن) بقدرات عسكرية كبيرة، ولا تتمتعان بمكانة استراتيجية مهمة في النزاعات الإقليمية والأمنية المحتملة، وإذا كانت لديهما منشآت فسيتم استعارتها".واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".

https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-الإمارات-ترسل-سفيرا-إلى-إيران-ولن-تكون-جزءا-من-محور-ضدها-1065084585.html

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