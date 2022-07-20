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https://arabic.sputniknews.com/20220720/إيران-تعرب-عن-تفاؤلها-خيرا-بإرسال-الإمارات-سفيرها-إلى-طهران-1065340635.html
إيران تعرب عن تفاؤلها خيرا بإرسال الإمارات سفيرها إلى طهران
إيران تعرب عن تفاؤلها خيرا بإرسال الإمارات سفيرها إلى طهران
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن "تفاؤلها خيرا بإرسال دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى إيران". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:47+0000
2022-07-20T13:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، "إننا نتفاءل خيرا بهذا القرار، وإن دل على شيء إنما يدل على توفير المناخ الإيجابي الجديد في المنطقة، حيث أن العلاقات مع الإمارات واسعة النطاق ومتنوعة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قال الجمعة الماضية، إن بلاده تعمل على إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع طهران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.وفي حديثه إلى الصحفيين، قال إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده "لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها".وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".وقال: "لا تتمتع الدولتان (الإمارات والأردن) بقدرات عسكرية كبيرة، ولا تتمتعان بمكانة استراتيجية مهمة في النزاعات الإقليمية والأمنية المحتملة، وإذا كانت لديهما منشآت فسيتم استعارتها".واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-الإمارات-ترسل-سفيرا-إلى-إيران-ولن-تكون-جزءا-من-محور-ضدها-1065084585.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران

إيران تعرب عن تفاؤلها خيرا بإرسال الإمارات سفيرها إلى طهران

13:47 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBعلم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن "تفاؤلها خيرا بإرسال دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى إيران".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، "إننا نتفاءل خيرا بهذا القرار، وإن دل على شيء إنما يدل على توفير المناخ الإيجابي الجديد في المنطقة، حيث أن العلاقات مع الإمارات واسعة النطاق ومتنوعة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
مسؤول: الإمارات ترسل سفيرا إلى إيران ولن تكون جزءا من "محور" ضدها
15 يوليو, 09:54 GMT
وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قال الجمعة الماضية، إن بلاده تعمل على إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع طهران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.
وفي حديثه إلى الصحفيين، قال إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.
وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده "لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها".
وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".
وتابع: "إذا أراد أي بلد سواء الإمارات أو غير الإمارات، القيام بشيء في هذا المجال، فهو لا يخدم المنطقة، بل يوجه ضربة خطيرة للمنطقة".
وقال: "لا تتمتع الدولتان (الإمارات والأردن) بقدرات عسكرية كبيرة، ولا تتمتعان بمكانة استراتيجية مهمة في النزاعات الإقليمية والأمنية المحتملة، وإذا كانت لديهما منشآت فسيتم استعارتها".
واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".
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