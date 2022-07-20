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https://arabic.sputniknews.com/20220720/الرئيس-الفلسطيني-يحذر-من-أن-حل-الدولتين-يتآكل-بسبب-الممارسات-الإسرائيلية-1065334612.html
الرئيس الفلسطيني يحذر من أن "حل الدولتين يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية"
الرئيس الفلسطيني يحذر من أن "حل الدولتين يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية"
حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن "حل الدولتين يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "الشرعية الدولية لا ينبغي أن يكون لها معايير متعددة". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:29+0000
2022-07-20T12:29+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، "اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس"، مشيرة إلى أنهما "استعرض خلال الاجتماع الثنائي التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد عباس "ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار".ونوه إلى أن "هناك أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و87 قرارا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد مماثل في مجلس حقوق الإنسان، لم يتم تنفيذ حتى ولو قرار واحد منها، بما فيهم قرارات خاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض".وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي، على "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي"، حسب الوكالة الفلسطينية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر مدينة رام الله، الاثنين الماضي، متجها إلى العاصمة الرومانية بوخارست، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا.وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يصل الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بداية جولة أوروبية، تشمل فرنسا".وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، متابعة أنه "سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي ومكافحة الجريمة المنظمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الفلسطيني-يتوجه-إلى-رومانيا-في-بداية-جولة-أوروبية-تشمل-فرنسا-1065242454.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا

الرئيس الفلسطيني يحذر من أن "حل الدولتين يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية"

12:29 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن "حل الدولتين يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "الشرعية الدولية لا ينبغي أن يكون لها معايير متعددة".
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، "اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس"، مشيرة إلى أنهما "استعرض خلال الاجتماع الثنائي التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى رومانيا في بداية جولة أوروبية تشمل فرنسا
18 يوليو, 12:54 GMT
وأكد عباس "ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار".
ونوه إلى أن "هناك أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و87 قرارا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد مماثل في مجلس حقوق الإنسان، لم يتم تنفيذ حتى ولو قرار واحد منها، بما فيهم قرارات خاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض".
وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي، على "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي"، حسب الوكالة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر مدينة رام الله، الاثنين الماضي، متجها إلى العاصمة الرومانية بوخارست، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يصل الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بداية جولة أوروبية، تشمل فرنسا".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، متابعة أنه "سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي ومكافحة الجريمة المنظمة".
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