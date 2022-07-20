https://arabic.sputniknews.com/20220720/السفير-الإيراني-في-موسكو-لا-توجد-لدى-روسيا-وإيران-أي-مشاكل-أو-قيود-للتعاون-العسكري-التقني-1065315828.html

السفير الإيراني في موسكو: لا توجد لدى روسيا وإيران أي مشاكل أو قيود للتعاون العسكري التقني

السفير الإيراني في موسكو: لا توجد لدى روسيا وإيران أي مشاكل أو قيود للتعاون العسكري التقني

أعلن سفير روسيا لدى إيران، ليفان جاغاريان، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد لدى موسكو وطهران أي مشاكل أو قيود فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني، مع الالتزام... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T07:59+0000

2022-07-20T07:59+0000

2022-07-20T07:59+0000

روسيا

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وقال جاغاريان لبرنامج "سولوفيوف لايف": "أود أن أذكركم أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020".وأضاف: "لذلك من الآن فصاعدًا ليس لدينا أي مشاكل، ولا توجد قيود فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني، ولكن مع الالتزام بقواعد عدم الانتشار و المراقبة على الصادرات".واستضافت إيران، الثلاثاء الماضي، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.

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روسيا