https://arabic.sputniknews.com/20220720/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بالتوقف-عن-نهب-سوريا-1065330827.html
الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن نهب سوريا
الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن نهب سوريا
طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن ما وصفته بنهب الموارد الوطنية في سوريا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:13+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، حيث قال إنه "يتعين على الولايات المتحدة وقف تهريب النفط والحبوب إلى خارج سوريا وتعويض الأضرار الناجمة عن وجودها العسكري".وقال المتحدث إن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إن بلاده لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الغنية بالنفط والحبوب في شمال شرق سوريا، فيما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية السورية مرارا القوات الأمريكية والكردية بتهريب الموارد إلى العراق المجاور.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران: "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".
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الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن نهب سوريا
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طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن ما وصفته بنهب الموارد الوطنية في سوريا.
سبوتنيك
. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، حيث قال إنه "يتعين على الولايات المتحدة وقف تهريب النفط والحبوب إلى خارج سوريا وتعويض الأضرار الناجمة عن وجودها العسكري".
وقال وانغ وين بين، في إفادة صحفية: "يجب على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وأن تتخذ خطوات ملموسة لتعويض السوريين عن الأضرار".
وقال المتحدث إن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إن بلاده لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الغنية بالنفط والحبوب في شمال شرق سوريا، فيما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية السورية مرارا القوات الأمريكية والكردية بتهريب الموارد إلى العراق المجاور.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران: "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".