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العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية بعد قصف منتجع في دهوك
العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية بعد قصف منتجع في دهوك
أعلن العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية، بعد قصف المدفعية التركية لمنتجع سياحي في إقليم كردستان العراق، كما اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T16:09+0000
2022-07-20T16:16+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. أفادت قناة "العراقية الإخبارية" الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".وأضافت القناة: "العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية".
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العالم العربي

العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية بعد قصف منتجع في دهوك

16:09 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 20.07.2022)
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
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أعلن العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية، بعد قصف المدفعية التركية لمنتجع سياحي في إقليم كردستان العراق، كما اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات لوقف تكرار هذه الاعتداءات.
بغداد - سبوتنيك. أفادت قناة "العراقية الإخبارية" الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".
وأضافت القناة: "العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية".
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