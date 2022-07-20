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مراسل "سبوتنيك": متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مراسل-سبوتنيك-متظاهرون-ينزلون-العلم-عن-مقر-منح-التأشيرة-التركية-في-النجف-احتجاجا-على-قصف-دهوك-1065348257.html
مراسل "سبوتنيك": متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف... فيديو
مراسل "سبوتنيك": متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:54+0000
2022-07-20T16:19+0000
العالم العربي
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وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام محتجين بإنزال العلم التركي عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة.وتظهر الصور ومقاطع الفيديو تجمع كبير من المواطنين أمام مركز تقديم الفيزا التركية في محافظة النجف.وشارك أحد المواطنين مقطع فيديو من أمام مركز تقديم الفيزا، حيث طالب المتواجدين في داخل المركز بالمغادرة.
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مراسل "سبوتنيك": متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف... فيديو

15:54 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammadوقفة تضامنية مع ضحايا احتجاجات العراقية، شارع الزهور وسط مدينة تكريت، العراق ديسمبر 2019
وقفة تضامنية مع ضحايا احتجاجات العراقية، شارع الزهور وسط مدينة تكريت، العراق ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Nazek Mohammad
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.
وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام محتجين بإنزال العلم التركي عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو تجمع كبير من المواطنين أمام مركز تقديم الفيزا التركية في محافظة النجف.
وشارك أحد المواطنين مقطع فيديو من أمام مركز تقديم الفيزا، حيث طالب المتواجدين في داخل المركز بالمغادرة.
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