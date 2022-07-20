مراسل "سبوتنيك": متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف... فيديو
15:54 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammadوقفة تضامنية مع ضحايا احتجاجات العراقية، شارع الزهور وسط مدينة تكريت، العراق ديسمبر 2019
© Sputnik . Nazek Mohammad
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.
وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام محتجين بإنزال العلم التركي عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة.
بالصورة الان : غلق المكتب و انزال العلم التركي في بناية الفيزا التركية في النجف الاشرف.#مجزرة_دهوك#طرد_السفير_التركي#العراق pic.twitter.com/xmoHH1B8rd— حسن باسكت بول :: Hassan BasKetball (@HasanBasket) July 20, 2022
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو تجمع كبير من المواطنين أمام مركز تقديم الفيزا التركية في محافظة النجف.
مواطن يثور على السفارة #التركية في #النجف بعد #القصف_التركي الذي استهدف السائحين في #دهوك. pic.twitter.com/nO5ZqQDbOO— مجلة الطائر العراقية (@iraqi_obas) July 20, 2022
وشارك أحد المواطنين مقطع فيديو من أمام مركز تقديم الفيزا، حيث طالب المتواجدين في داخل المركز بالمغادرة.